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https://arabic.sputniknews.com/20220716/رئيس-الشيشان-يوجه-رسالة-إلى-ملك-السعودية-بعد-انتهاء-مراسم-الحج-1065131966.html
رئيس الشيشان يوجه رسالة إلى ملك السعودية بعد انتهاء مراسم الحج
رئيس الشيشان يوجه رسالة إلى ملك السعودية بعد انتهاء مراسم الحج
أرسل رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إلى قيادة المملكة العربية السعودية رسالة شكر على الدعوة لأداء فريضة الحج وتنظيمها الممتاز. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T10:31+0000
2022-07-16T10:31+0000
روسيا
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ونقلت وكالة " إسلام نيوز" رسالة قديروف التي نشرها على صفحته الخاصة على منصة تلغرام إلى أن "المملكة العربية السعودية لم تستقبلني وحدي بل استقبلت جميع أفراد عائلتي وأنا ممتن للغاية لهذه الخطوة المهمة والغالية".وقال الزعيم الشيشاني مخاطبًا الملك سلمان وولي العهد: "لقد تركنا كرمك ولطفك اللامحدود أفضل الانطباعات لسنوات عديدة قادمة".كما هنأ قديروف قيادة المملكة العربية السعودية على انتهاء موسم الحج، مشيرًا إلى "العمل التنظيمي الهائل والناجح".
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روسيا

رئيس الشيشان يوجه رسالة إلى ملك السعودية بعد انتهاء مراسم الحج

10:31 GMT 16.07.2022
© Sputnik . Кирилл Каллиниковالرئيس الشيشاني رمضان قديروف
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . Кирилл Каллиников
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أرسل رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إلى قيادة المملكة العربية السعودية رسالة شكر على الدعوة لأداء فريضة الحج وتنظيمها الممتاز.
ونقلت وكالة " إسلام نيوز" رسالة قديروف التي نشرها على صفحته الخاصة على منصة تلغرام إلى أن "المملكة العربية السعودية لم تستقبلني وحدي بل استقبلت جميع أفراد عائلتي وأنا ممتن للغاية لهذه الخطوة المهمة والغالية".
وقال الزعيم الشيشاني مخاطبًا الملك سلمان وولي العهد: "لقد تركنا كرمك ولطفك اللامحدود أفضل الانطباعات لسنوات عديدة قادمة".
كما هنأ قديروف قيادة المملكة العربية السعودية على انتهاء موسم الحج، مشيرًا إلى "العمل التنظيمي الهائل والناجح".
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