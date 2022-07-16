https://arabic.sputniknews.com/20220716/ردود-الجبير-على-أسئلة-شبكة-أمريكية-تثير-إعجاب-السعوديين-فيديو-1065130334.html

ردود الجبير على أسئلة شبكة أمريكية تثير إعجاب السعوديين... فيديو

ردود الجبير على أسئلة شبكة أمريكية تثير إعجاب السعوديين... فيديو

أثارت ردود وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إعجاب الجمهور السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T10:08+0000

2022-07-16T10:08+0000

2022-07-16T10:08+0000

العالم العربي

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1046806741_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_70d52bd47689f43db49210b93e4dbbb7.jpg

وجاء ذلك خلال المقابلة التي أجرتها شبكة "سي إن إن" مع الجبير على هامش زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى المملكة العربية السعودية، ولقاء العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.وتحدث عادل الجبير عن جانب مما دار بين بايدن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن بايدن ذكر قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في مراسم الاستقبال.وأضاف الجبير أن بايدن "أخذ تأكيدات السعودية، وأوضح صاحب السمو الملكي ولي العهد أن هذه مأساة للسعودية، وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم، وواجهوا العدالة، وهم الآن يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها".وتطرق الجبير خلال المقابلة إلى مسألة حقوق الإنسان، ومزاعم سجن المعارضين في السعودية، وقمع حقوق المرأة الأساسية، والإعدامات الجماعية، حيث قال الوزير: "نعترض على التهم الموجهة للسعودية، أي شخص يُعاقب يخضع لمراجعة قضائية، ويتم توجيه التهم من قبل النيابة، تنظر المحاكم فيها".وتابع الجبير: "لدى المتهمين الحق في الاستئناف قبل أن يصبح القرار نهائيا، تماما كما هو الحال في الولايات المتحدة، لسوء الحظ، فإن العديد من التهم التي يعاقب الأشخاص بسببها، لا يعكسها أولئك الذين يشككون في المملكة، ونظامها القانوني".وحظيت ردود الجبير بإعجاب السعوديين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعادو مشاركة مقاطع من المقابلة معلقين عليها بعبارات إشادة من قبيل "انظروا روعة إجابة الجبير"، و"الوزير عادل الجبير يعلق ويفند ويلجم".

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, السعودية