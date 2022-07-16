https://arabic.sputniknews.com/20220716/روسيا-تسجل-4698-إصابة-بكورونا-جديدة-و41-حالة-وفاة-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة-1065126482.html
روسيا تسجل 4698 إصابة بكورونا جديدة و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
روسيا تسجل 4698 إصابة بكورونا جديدة و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 4698 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T08:31+0000
2022-07-16T08:31+0000
2022-07-16T08:31+0000
روسيا
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 4698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 85 إقليما في روسيا".وأشار المقر إلى تسجيل 41 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية".وأضاف المقر: " تعافى 2879 شخصا من الإصابة بالفيروس بتناقص قدره 1.7 بالمئة مقارنة بيوم أمس".بينما أفاد موقع ستوب فيروس كورونا، بـتسجيل 975 إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية موسكو، و9 حالات وفاة، ثم مقاطعة ضواحي موسكو 397 حالة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورغ 364 و9 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.يذكر أنه تم تسجيل ارتفاع مؤشر عدد المواطنين المصابين بفيروس "كوفيد–19" في 34 كياناً روسياً وتقليص هذا المؤشر في 48 كيانا، بينما لم يتغير المؤشر ذاته في 3 كيانات للبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/خلال-24-ساعة-روسيا-تسجل-أكثر-من-35-ألف-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-1064915524.html
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روسيا, فيروس كورونا
روسيا تسجل 4698 إصابة بكورونا جديدة و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
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أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 4698 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 4698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
(كوفيد-19) في 85 إقليما في روسيا".
وأشار المقر إلى تسجيل 41 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضاف المقر: " تعافى 2879 شخصا من الإصابة بالفيروس بتناقص قدره 1.7 بالمئة مقارنة بيوم أمس".
بينما أفاد موقع ستوب فيروس كورونا، بـتسجيل 975 إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية موسكو
، و9 حالات وفاة، ثم مقاطعة ضواحي موسكو 397 حالة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورغ 364 و9 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
يذكر أنه تم تسجيل ارتفاع مؤشر عدد المواطنين المصابين بفيروس "كوفيد–19" في 34 كياناً روسياً وتقليص هذا المؤشر في 48 كيانا، بينما لم يتغير المؤشر ذاته في 3 كيانات للبلاد.