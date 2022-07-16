https://arabic.sputniknews.com/20220716/زعيم-المعارضة-السريلانكية-يعلن-موعد-انتخاب-رئيس-للجمهورية-1065131863.html
زعيم المعارضة السريلانكية يعلن موعد انتخاب رئيس للجمهورية
زعيم المعارضة السريلانكية يعلن موعد انتخاب رئيس للجمهورية
ينتخب البرلمان السريلانكي رئيسا للبلاد يوم الأربعاء المقبل، خلفا للرئيس غوتابايا راجاباكسا الذي استقال على خلفية احتجاجات شعبية ضد الأوضاع الاقتصادية أجبرته... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T10:33+0000
2022-07-16T10:33+0000
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القاهرة - سبوتنيك. قال زعيم المعارضة ساجيث بيرماداسا، المترشح المحتمل للمنصب، اليوم السبت، في تغريدة عبر تويتر، "تم تحديد مواعيد انتخاب رئيس الجمهورية كما أعلن في البرلمان اليوم: الترشيحات يوم الثلاثاء، والانتخابات يوم الأربعاء. سيقرر 225 ناخبًا في البرلمان مصير نحو 22 مليون سريلانكي".وفي وقت سابق، أدى رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكرمسينغ، يوم أمس الجمعة، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد.وذكرت وسائل إعلام محلية أن ويكرمسينغ أدى اليمين الدستورية بعد استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا، الذي فر من البلاد، يوم الأربعاء، إلى جزر المالديف ومن ثم إلى سنغافورة.وقال رئيس مجلس النواب، ماهيندا يابا أبيواردينا، في تصريحات للصحفيين، إن الرئيس الجديد سوف ينتخب في اجتماع البرلمان في 20 يوليوز الجاري، كما كان مقررا في اجتماع طارئ عقده قادة الأحزاب السياسية في وقت سابق.وتعاني سريلانكا من توترات سياسية منذ شهور بسبب تدهور اقتصادها ما أدى إلى نقص الإمدادات في منتجات النفط والأدوية والأطعمة واللوازم المنزلية الأساسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
زعيم المعارضة السريلانكية يعلن موعد انتخاب رئيس للجمهورية
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ينتخب البرلمان السريلانكي رئيسا للبلاد يوم الأربعاء المقبل، خلفا للرئيس غوتابايا راجاباكسا الذي استقال على خلفية احتجاجات شعبية ضد الأوضاع الاقتصادية أجبرته على مغادرة البلاد.
القاهرة - سبوتنيك
. قال زعيم المعارضة ساجيث بيرماداسا، المترشح المحتمل للمنصب، اليوم السبت، في تغريدة عبر تويتر، "تم تحديد مواعيد انتخاب رئيس الجمهورية كما أعلن في البرلمان اليوم: الترشيحات يوم الثلاثاء، والانتخابات يوم الأربعاء. سيقرر 225 ناخبًا في البرلمان مصير نحو 22 مليون سريلانكي".
وفي وقت سابق، أدى رئيس وزراء سريلانكا
، رانيل ويكرمسينغ، يوم أمس الجمعة، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ويكرمسينغ أدى اليمين الدستورية بعد استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا
، الذي فر من البلاد، يوم الأربعاء، إلى جزر المالديف ومن ثم إلى سنغافورة.
وقال رئيس مجلس النواب، ماهيندا يابا أبيواردينا، في تصريحات للصحفيين، إن الرئيس الجديد سوف ينتخب في اجتماع البرلمان في 20 يوليوز الجاري، كما كان مقررا في اجتماع طارئ عقده قادة الأحزاب السياسية في وقت سابق.
وتعاني سريلانكا من توترات سياسية منذ شهور بسبب تدهور اقتصادها ما أدى إلى نقص الإمدادات في منتجات النفط والأدوية والأطعمة واللوازم المنزلية الأساسية.