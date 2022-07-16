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https://arabic.sputniknews.com/20220716/سيناتور-روسي-يشكك-بدعم-الدول-العربية-للولايات-المتحدة-في-سياستها-ضد-لروسيا-1065129337.html
سيناتور روسي يشكك في دعم الدول العربية للولايات المتحدة في سياستها ضد لروسيا
سيناتور روسي يشكك في دعم الدول العربية للولايات المتحدة في سياستها ضد لروسيا
شكك النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، بأن الدول العربية ستدعم الولايات المتحدة في سياستها ضد روسيا. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T09:44+0000
2022-07-16T09:46+0000
روسيا
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وكتب النائب جباروف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "استمرارا لمحاولات عزل روسيا سياسياً واقتصادياً بدأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بممارسة ضغوط على السعودية والإمارات".وأضاف قائلا: "هناك شكوك كبيرة في أن دول الشرق الأوسط ستدعم الولايات المتحدة في هذا الأمر".ووفقا له، فقد احترم الشرق دائما القوة والعدالة، مضيفا أنه: "لطالما خيبت أمريكا حلفاءها في الشرق الأوسط بنفاقها ومعاييرها المزدوجة".وشدد جباروف على أن نجاح روسيا في سوريا زاد بشكل كبير من نفوذ روسيا في الشرق الأوسط.
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روسيا

سيناتور روسي يشكك في دعم الدول العربية للولايات المتحدة في سياستها ضد لروسيا

09:44 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 09:46 GMT 16.07.2022)
© Sputnik . Мария Девахинаمبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو
مبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . Мария Девахина
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شكك النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، بأن الدول العربية ستدعم الولايات المتحدة في سياستها ضد روسيا.
وكتب النائب جباروف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "استمرارا لمحاولات عزل روسيا سياسياً واقتصادياً بدأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بممارسة ضغوط على السعودية والإمارات".
وأضاف قائلا: "هناك شكوك كبيرة في أن دول الشرق الأوسط ستدعم الولايات المتحدة في هذا الأمر".
ووفقا له، فقد احترم الشرق دائما القوة والعدالة، مضيفا أنه: "لطالما خيبت أمريكا حلفاءها في الشرق الأوسط بنفاقها ومعاييرها المزدوجة".
وشدد جباروف على أن نجاح روسيا في سوريا زاد بشكل كبير من نفوذ روسيا في الشرق الأوسط.
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