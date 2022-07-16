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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/شويغو-يوجه-بتعزيز-إجراءات-الجيش-الروسي-لمنع-كييف-من-توجيه-ضربات-إلى-المناطق-السكنية-1065124278.html
شويغو يوجه بتعزيز إجراءات الجيش الروسي لمنع كييف من توجيه ضربات إلى المناطق السكنية
شويغو يوجه بتعزيز إجراءات الجيش الروسي لمنع كييف من توجيه ضربات إلى المناطق السكنية
أعطى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو تعليمات بشأن تعزيز تحركات القوات المسلحة الروسية في جميع الاتجاهات لمنع كييف من توجيه ضربات واسعة النطاق إلى البنية... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T07:10+0000
2022-07-16T07:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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هذا واستمع شويغو إلى تقارير من قادة مجموعات "الجنوب" و"الوسط" وقادة عسكريين آخرين حول الوضع الحالي، وتصرفات العدو وتنفيذ مهام القوات المسلحة الروسية خلال العملية الخاصة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في نهاية الجلسة، أعطى رئيس الإدارة العسكرية الروسية التعليمات اللازمة لزيادة تحركات المجموعات في جميع مناطق العمليات من أجل استبعاد احتمال قيام نظام كييف بشن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على البنية التحتية المدنية وسكان المدن في دونباس ومناطق أخرى".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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شويغو يوجه بتعزيز إجراءات الجيش الروسي لمنع كييف من توجيه ضربات إلى المناطق السكنية

07:10 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 07:17 GMT 16.07.2022)
© Sputnik . Sergey Guneevوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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أعطى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو تعليمات بشأن تعزيز تحركات القوات المسلحة الروسية في جميع الاتجاهات لمنع كييف من توجيه ضربات واسعة النطاق إلى البنية التحتية المدنية والمدنيين في دونباس ومناطق أخرى.
هذا واستمع شويغو إلى تقارير من قادة مجموعات "الجنوب" و"الوسط" وقادة عسكريين آخرين حول الوضع الحالي، وتصرفات العدو وتنفيذ مهام القوات المسلحة الروسية خلال العملية الخاصة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في نهاية الجلسة، أعطى رئيس الإدارة العسكرية الروسية التعليمات اللازمة لزيادة تحركات المجموعات في جميع مناطق العمليات من أجل استبعاد احتمال قيام نظام كييف بشن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على البنية التحتية المدنية وسكان المدن في دونباس ومناطق أخرى".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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