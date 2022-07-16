شويغو يوجه بتعزيز إجراءات الجيش الروسي لمنع كييف من توجيه ضربات إلى المناطق السكنية
07:10 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 07:17 GMT 16.07.2022)
© Sputnik . Sergey Guneevوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
© Sputnik . Sergey Guneev
أعطى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو تعليمات بشأن تعزيز تحركات القوات المسلحة الروسية في جميع الاتجاهات لمنع كييف من توجيه ضربات واسعة النطاق إلى البنية التحتية المدنية والمدنيين في دونباس ومناطق أخرى.
هذا واستمع شويغو إلى تقارير من قادة مجموعات "الجنوب" و"الوسط" وقادة عسكريين آخرين حول الوضع الحالي، وتصرفات العدو وتنفيذ مهام القوات المسلحة الروسية خلال العملية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في نهاية الجلسة، أعطى رئيس الإدارة العسكرية الروسية التعليمات اللازمة لزيادة تحركات المجموعات في جميع مناطق العمليات من أجل استبعاد احتمال قيام نظام كييف بشن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على البنية التحتية المدنية وسكان المدن في دونباس ومناطق أخرى".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في نهاية الجلسة، أعطى رئيس الإدارة العسكرية الروسية التعليمات اللازمة لزيادة تحركات المجموعات في جميع مناطق العمليات من أجل استبعاد احتمال قيام نظام كييف بشن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على البنية التحتية المدنية وسكان المدن في دونباس ومناطق أخرى".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.