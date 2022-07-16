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https://arabic.sputniknews.com/20220716/طائرات-الجيش-الإسرائيلي-تستهدف-موقعا-للمقاومة-وسط-قطاع-غزة-1065121623.html
طائرات الجيش الإسرائيلي تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة
طائرات الجيش الإسرائيلي تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة
قالت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت، إن طيران الاستطلاع الإسرائيلي استهدف بعدة صواريخ أحد مواقع المقاومـة الفلسطينية غرب مدينة غزة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T02:21+0000
2022-07-16T02:21+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
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يأتي ذلك بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين أطلق تجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت صاروخا من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية في ما يسمى بـ "غلاف غزة".وأضاف أن المضادات الأرضية للمـقـاومة أطلقت النار تجاه طيران الجيش الإسرائيلي خلال شنه الغارات في سماء غزة.وتابع المركز الفلسطيني للإعلام أن زوارق الجيش الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في عرض البحر شمال قطاع غزة.
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العدوان الإسرائيلي على غزة

طائرات الجيش الإسرائيلي تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة

02:21 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / MAHMUD HAMSالطيران الحربي الإسرائيلي يقصف غزة 18 مايو
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف غزة 18 مايو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / MAHMUD HAMS
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قالت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت، إن طيران الاستطلاع الإسرائيلي استهدف بعدة صواريخ أحد مواقع المقاومـة الفلسطينية غرب مدينة غزة.
يأتي ذلك بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين أطلق تجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.
وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت صاروخا من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية في ما يسمى بـ "غلاف غزة".
وأضاف أن المضادات الأرضية للمـقـاومة أطلقت النار تجاه طيران الجيش الإسرائيلي خلال شنه الغارات في سماء غزة.
وتابع المركز الفلسطيني للإعلام أن زوارق الجيش الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في عرض البحر شمال قطاع غزة.
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