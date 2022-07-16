https://arabic.sputniknews.com/20220716/طائرات-الجيش-الإسرائيلي-تستهدف-موقعا-للمقاومة-وسط-قطاع-غزة-1065121623.html
طائرات الجيش الإسرائيلي تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة
طائرات الجيش الإسرائيلي تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة
قالت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت، إن طيران الاستطلاع الإسرائيلي استهدف بعدة صواريخ أحد مواقع المقاومـة الفلسطينية غرب مدينة غزة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T02:21+0000
2022-07-16T02:21+0000
2022-07-16T02:21+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
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يأتي ذلك بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين أطلق تجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت صاروخا من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية في ما يسمى بـ "غلاف غزة".وأضاف أن المضادات الأرضية للمـقـاومة أطلقت النار تجاه طيران الجيش الإسرائيلي خلال شنه الغارات في سماء غزة.وتابع المركز الفلسطيني للإعلام أن زوارق الجيش الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في عرض البحر شمال قطاع غزة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة
طائرات الجيش الإسرائيلي تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة
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قالت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت، إن طيران الاستطلاع الإسرائيلي استهدف بعدة صواريخ أحد مواقع المقاومـة الفلسطينية غرب مدينة غزة.
يأتي ذلك بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين أطلق تجاه مستوطنات
غلاف قطاع غزة.
وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت صاروخا من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية في ما يسمى بـ "غلاف غزة".
وأضاف أن المضادات الأرضية للمـقـاومة أطلقت النار تجاه طيران الجيش الإسرائيلي
خلال شنه الغارات في سماء غزة.
وتابع المركز الفلسطيني للإعلام أن زوارق الجيش الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في عرض البحر شمال قطاع غزة.