https://arabic.sputniknews.com/20220716/فرنسا-بصدد-توقيع-اتفاق-للحصول-على-إمدادات-ديزل-من-الإمارات-1065125604.html
فرنسا بصدد توقيع اتفاق للحصول على إمدادات ديزل من الإمارات
فرنسا بصدد توقيع اتفاق للحصول على إمدادات ديزل من الإمارات
صرح مصدر في قصر الإليزيه بأن فرنسا والإمارات بصدد توقيع اتفاق ستحصل بموجبه فرنسا على إمدادات ديزل من الإمارات. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T07:40+0000
2022-07-16T07:40+0000
2022-07-16T07:40+0000
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وقالت إذاعة "مونت كارلو" إن هذا الاتفاق يتزامن مع زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى باريس والتي ستشهد أيضا اتفاق البلدين على شراكة استراتيجية عالمية في مجال الطاقة لتحديد مشروعات مشتركة في مجالات مثل الهيدروجين والطاقة النووية.في سياق متصل، تجري شركة TotalEnergies محادثات مع دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لدعوة الحكومة الفرنسية للحصول على بدائل لموارد الطاقة الروسية قبل الشتاء.وتتواصل الدول الأوروبية مع منتجي النفط في الخليج في الأشهر الأخيرة في سعيها لاستبدال موارد الطاقة من روسيا، أكبر مصدر للطاقة في القارة. تعمل TotalEnergies بالفعل على زيادة واردات النفط والغاز من المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى مع انسحابها من موسكو، بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ".قال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويان، يوم الأربعاء الماضي في جلسة استماع لمجلس الشيوخ في باريس: "بمبادرة من الحكومة الفرنسية، نناقش اتفاقية للحصول على وقود الديزل والوقود من الإمارات هذا الشتاء، في حال احتجنا إليها، ولن تكون هناك مشاكل فيما يتعلق بإمدادات الديزل ووقود التدفئة في الأشهر المقبلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
فرنسا بصدد توقيع اتفاق للحصول على إمدادات ديزل من الإمارات
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صرح مصدر في قصر الإليزيه بأن فرنسا والإمارات بصدد توقيع اتفاق ستحصل بموجبه فرنسا على إمدادات ديزل من الإمارات.
وقالت إذاعة
"مونت كارلو" إن هذا الاتفاق يتزامن مع زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى باريس والتي ستشهد أيضا اتفاق البلدين على شراكة استراتيجية عالمية في مجال الطاقة لتحديد مشروعات مشتركة في مجالات مثل الهيدروجين والطاقة النووية.
في سياق متصل، تجري شركة TotalEnergies محادثات مع دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لدعوة الحكومة الفرنسية للحصول على بدائل لموارد الطاقة الروسية قبل الشتاء.
وتتواصل الدول الأوروبية مع منتجي النفط في الخليج في الأشهر الأخيرة في سعيها لاستبدال موارد الطاقة من روسيا
، أكبر مصدر للطاقة في القارة. تعمل TotalEnergies بالفعل على زيادة واردات النفط والغاز من المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى مع انسحابها من موسكو، بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ".
قال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويان، يوم الأربعاء الماضي في جلسة استماع لمجلس الشيوخ في باريس: "بمبادرة من الحكومة الفرنسية، نناقش اتفاقية للحصول على وقود الديزل والوقود من الإمارات هذا الشتاء، في حال احتجنا إليها، ولن تكون هناك مشاكل فيما يتعلق بإمدادات الديزل ووقود التدفئة في الأشهر المقبلة.