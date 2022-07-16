https://arabic.sputniknews.com/20220716/فرنسا-تعلق-تسلق-جبل-مون-بلان-بسبب-تساقط-الصخور-1065153987.html
فرنسا تعلق تسلق جبل "مون بلان" بسبب تساقط الصخور
فرنسا تعلق تسلق جبل "مون بلان" بسبب تساقط الصخور
أوصت السلطات المحلية في منطقة الألب الفرنسية الأشخاص الراغبين في تسلق جبل "مون بلان" عبر المسار التقليدي "معبر لو غوتيه"، بتأجيل العملية مؤقتا بسبب حالات تساقط... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T17:15+0000
2022-07-16T17:15+0000
2022-07-16T17:15+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وقالت السلطة المحلية في منطقة أوت سافوا وبلدية سان جيرفي لي بان، في بيان: "بسبب الظروف المناخية الاستثنائية الحالية وظاهرة الجفاف التي تشهدها المقاطعة منذ أسابيع، تُسجل حوادث تساقط للصخور بقوة على المسار الاعتيادي للتسلق على قمة مون بلان، في الليل والنهار على حد سواء، وخصوصا في ساعات الذروة أي خلال الصباح"، وفقا لـ "وكالة المغرب العربي".كما علقت شركات المرشدين الجبليين في هذه المدينة وفي شاموني، بصورة مؤقتة عمليات تسلق جبل مون بلان عبر المسار التقليدي، في "قرار حكيم"، بحسب السلطات التي دعت متسلقي الجبال إلى التوجه نحو مسارات أخرى في السلسلة الجبلية.وكانت دعوات مماثلة إلى الحذر قد أُطلقت للأسباب نفسها خلال الصيف عامي 2018 و2020.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/ابتكار-صيني-يمكن-الأشخاص-العاديين-من-تسلق-الجبال-بسهولة-فيديو-1063452987.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
فرنسا تعلق تسلق جبل "مون بلان" بسبب تساقط الصخور
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أوصت السلطات المحلية في منطقة الألب الفرنسية الأشخاص الراغبين في تسلق جبل "مون بلان" عبر المسار التقليدي "معبر لو غوتيه"، بتأجيل العملية مؤقتا بسبب حالات تساقط الصخور بصورة متكررة.
وقالت السلطة المحلية في منطقة أوت سافوا وبلدية سان جيرفي لي بان، في بيان: "بسبب الظروف المناخية
الاستثنائية الحالية وظاهرة الجفاف التي تشهدها المقاطعة منذ أسابيع، تُسجل حوادث تساقط للصخور بقوة على المسار الاعتيادي للتسلق على قمة مون بلان، في الليل والنهار على حد سواء، وخصوصا في ساعات الذروة أي خلال الصباح"، وفقا لـ "وكالة المغرب العربي".
كما علقت شركات المرشدين الجبليين في هذه المدينة وفي شاموني، بصورة مؤقتة عمليات تسلق جبل
مون بلان عبر المسار التقليدي، في "قرار حكيم"، بحسب السلطات التي دعت متسلقي الجبال إلى التوجه نحو مسارات أخرى في السلسلة الجبلية.
وكانت دعوات مماثلة إلى الحذر قد أُطلقت للأسباب نفسها خلال الصيف عامي 2018 و2020.