https://arabic.sputniknews.com/20220716/فيفا-يلزم-الصفاقسي-التونسي-بدفع-أكثر-من-127-ألف-دولار-للاعب-الأهلي-المصري-السابق-1065139133.html
"فيفا" يلزم الصفاقسي التونسي بدفع أكثر من 127 ألف دولار للاعب الأهلي المصري السابق
"فيفا" يلزم الصفاقسي التونسي بدفع أكثر من 127 ألف دولار للاعب الأهلي المصري السابق
قضى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتغريم نادي "الصفاقسي" التونسي 390 ألف و500 دينار تونسي وهو ما يوازي (127042.26 دولار أمريكي) 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T12:51+0000
2022-07-16T12:51+0000
2022-07-16T12:51+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1048758553_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d23f6f20e3eb085360f9dcebfe2952a2.jpg
ووفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية، فقد حكمت غرفت فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النادي "الصفاقسي" التونسي في أزمته مع لاعب النادي الأهلي السابق ماليك إيفونا.وتضمن الحكم إلزام النادي بأداء عدة مبالغ مالية لصالح اللاعب يصل مجموعها إلى ما يزيد عن 127 ألف دولار أمريكي.ووزع حكم "فيفا" المبالغ المالية، لتشمل أكثر من جانب، منها 54 ألف دولار تحت بند أجور غير خالصة، و72 ألف دولار كغرامة فسخ تعسفي للعقد، و1400 دينار تونسي تحت بند مصاريف إيجار سيارة، و3189 دينار تونسي أيضا كمصاريف إقامة مستحقة للاعب.يشار إلى أن ماليك ايفونا، كان قد وكل محاميا تونسيا خبيرا بالقوانين والنزاعات الرياضية لتولي قضيته أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.
https://arabic.sputniknews.com/20190730/رسميا-مهاجم-الأهلي-المصري-ينتقل-إلى-الصفاقسي-التونسي-1042507595.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1048758553_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc3e4b31abefc5a59ebd8ee3fe0ca65f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
"فيفا" يلزم الصفاقسي التونسي بدفع أكثر من 127 ألف دولار للاعب الأهلي المصري السابق
تابعنا عبر
قضى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتغريم نادي "الصفاقسي" التونسي 390 ألف و500 دينار تونسي وهو ما يوازي (127042.26 دولار أمريكي)
ووفقا لإذاعة
"موزاييك" التونسية، فقد حكمت غرفت فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النادي "الصفاقسي" التونسي في أزمته مع لاعب النادي الأهلي السابق ماليك إيفونا.
وتضمن الحكم إلزام النادي
بأداء عدة مبالغ مالية لصالح اللاعب يصل مجموعها إلى ما يزيد عن 127 ألف دولار أمريكي.
واشتمل الحكم كذلك على "تسليط عقوبة المنع من الانتداب لثلاثة مدد متتالية وذلك إلى حين تمام الخلاص. ".
ووزع حكم "فيفا" المبالغ المالية، لتشمل أكثر من جانب، منها 54 ألف دولار تحت بند أجور غير خالصة، و72 ألف دولار كغرامة فسخ تعسفي للعقد، و1400 دينار تونسي تحت بند مصاريف إيجار سيارة، و3189 دينار تونسي أيضا كمصاريف إقامة مستحقة للاعب.
وتضمن الحكم كذلك المبالغ المنصوص عليها كفوائض قانونية سنوية بقيمة 5%، مستحقة للاعب.
يشار إلى أن ماليك ايفونا، كان قد وكل محاميا تونسيا خبيرا بالقوانين والنزاعات الرياضية لتولي قضيته أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.