https://arabic.sputniknews.com/20220716/فيكتوريا-بيكهام-تتعرض-للانتقاد-بسبب-فيديو-عن-طعامها-المفضل-في-وقت-يجتاح-فيه-الغلاء-بريطانيا-1065154085.html

فيكتوريا بيكهام تتعرض للانتقاد بسبب فيديو عن طعامها المفضل في وقت يجتاح فيه الغلاء بريطانيا

فيكتوريا بيكهام تتعرض للانتقاد بسبب فيديو عن طعامها المفضل في وقت يجتاح فيه الغلاء بريطانيا

تعرضت فيكتوريا بيكهام لانتقادات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها لأول مرة على "تيك توك". 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T17:17+0000

2022-07-16T17:17+0000

2022-07-16T17:17+0000

العالم

فيكتوريا بيكهام

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ونشرت نجمة "Spice Girl" السابقة أول فيديوهاتها على المنصة يوم الخميس، مع مقطع فيديو واحد حصد أكثر من 3.8 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.وتظهر بيكهام في الفيديو جالسة على طاولة وأمامها طبق طعامها المفضل الذي يقدمه نادل، وهي تقول: "أخبرني أنك من الطبقة الراقية دون أن تخبرني بذلك. سأكون في المقدمة"، إشارة إلى محتوى الطبق الذي ظهر في الفيديو والذي يعبر عن ذوق الطبقة الراقية في بعض المجتمعات، والذي يتضمن على سمك السلمون المشوي والخضروات المطبوخة على البخار - وهي وجبة بيكهام المفضلة بحسب ما ورد.ومع ذلك، أثار الفيديو ردود فعل عنيفة بين مستخدمي "تيك توك"، حيث قال أحد المتابعين أن بيكهام تعيش في عالم آخر "منفصلة عن الواقع"، في الوقت الذي تواجه فيه المملكة المتحدة أزمة معيشية مستمرة.وعلق أحد المستخدمين قائلا: "فيكتوريا، لا يمكن للناس إطعام أطفالهم"، بينما أضاف آخر متهكما: "أخبريني أنك منفصلة عن الواقع، دون إخباري بأنك منفصلة عن الواقع".وكتب شخص آخر: "ربما ليس هذا هو الوقت الأفضل لنشر هذا. أنت تعلمين أننا نحاول العثور على علبة التونة في الجزء الخلفي من الخزانة التي اشتريناها قبل ثلاث سنوات الآن".فيما سخر الآخرون من ارتفاع تكلفة زبدة لورباك، حيث علق أحد المستخدمين: "عندما توقعت أن تكون حوضا من زبدة لورباك".ومع ذلك، دافع البعض عن فيديو بيكهام، حيث علق أحد الأشخاص: "هل فاتني الجزء الذي كانت فيه السيدة بيكهام مسؤولة عن الدولة والشؤون المالية والضرائب؟ الفيديو ممتع بعض الشيء، جعلني أضحك"، إشارة إلى أنها غير مسؤولة عن الأزمة التي تمر بها البلاد.وقال آخر: "أشعر أن النكتة لم يتم استيعابها من قبل الناس".وتشير الوجبة الموجودة في الفيديو إلى النظام الغذائي الذي اتبعته مصممة الأزياء ومالكة منتجات "Victoria Beckham Beauty" على مدار الـ 25 عاما الماضية.وفي مقابلة أجريت مؤخرا، كشف زوجها اللاعب الإنجليزي المعروف، ديفيد بيكهام، عن وجبة طعام زوجته والتي تتضمن السمك المشوي والخضروات المطبوخة على البخار.وأضاف أن زوجته لم تغير تلك الوجبة منذ أن التقى بها: "منذ أن التقيتها تأكل السمك المشوي والخضروات المطبوخة على البخار، ونادرا ما تتناول شيئا آخر".

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العالم, فيكتوريا بيكهام