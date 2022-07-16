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https://arabic.sputniknews.com/20220716/قائد-البحرية-العمانية-يجري-مباحثات-في-إيران-1065129224.html
قائد البحرية العمانية يجري مباحثات في إيران
قائد البحرية العمانية يجري مباحثات في إيران
أعلنت إيران، أن قائد البحرية العمانية اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي، سيزور طهران اليوم السبت. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T09:42+0000
2022-07-16T09:42+0000
إيران
سلطنة عمان
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن السفير الإيراني لدى عمان علي نجفي، قوله إن "قائد البحرية العمانية سيزور طهران اليوم لإجراء مباحثات مع المسوؤلين الإيرانيين".تربط سلطنة عمان وإيران علاقات تاريخية، قائمة على أسس حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والتعاون المشترك في كثير من القضايا التي تجمع البلدين. وتؤكد الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، على متانة وصلابة هذه العلاقات التي تكللت في الماضي بتعزيز التعاون الثنائي في كثير من المجالات المختلفة، الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية.يذكر أنه في سبتمبر 2013، وقعت سلطنة عمان وإيران على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين البلدين. وفي سبتمبر 2016، وقع البلدان على اتفاقية تحديد الحدود البحرية في منطقة بحر عُمان.
https://arabic.sputniknews.com/20210725/مراقبون-سلطنة-عمان-تلعب-الدور-الأبرز-في-الملفات-الشائكة-بين-إيران-والخليج-1049657106.html
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إيران, سلطنة عمان

قائد البحرية العمانية يجري مباحثات في إيران

09:42 GMT 16.07.2022
© AP Photo / JOERG SARBACHسلطنة عمان
سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / JOERG SARBACH
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أعلنت إيران، أن قائد البحرية العمانية اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي، سيزور طهران اليوم السبت.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن السفير الإيراني لدى عمان علي نجفي، قوله إن "قائد البحرية العمانية سيزور طهران اليوم لإجراء مباحثات مع المسوؤلين الإيرانيين".
2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2021
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25 يوليو 2021, 13:31 GMT
تربط سلطنة عمان وإيران علاقات تاريخية، قائمة على أسس حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والتعاون المشترك في كثير من القضايا التي تجمع البلدين.
وتؤكد الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، على متانة وصلابة هذه العلاقات التي تكللت في الماضي بتعزيز التعاون الثنائي في كثير من المجالات المختلفة، الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية.
يذكر أنه في سبتمبر 2013، وقعت سلطنة عمان وإيران على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين البلدين.
وفي سبتمبر 2016، وقع البلدان على اتفاقية تحديد الحدود البحرية في منطقة بحر عُمان.
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