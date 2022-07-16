https://arabic.sputniknews.com/20220716/كوريا-الجنوبية-تمنع-رئيس-مخابراتها-السابق-من-السفر-إلى-خارج-البلاد-1065140449.html
كوريا الجنوبية تمنع رئيس مخابراتها السابق من السفر إلى خارج البلاد
كوريا الجنوبية تمنع رئيس مخابراتها السابق من السفر إلى خارج البلاد
أعلنت كوريا الجنوبية، أنه تم منع رئيس مخابراتها السابق من السفر إلى خارج البلاد، وذلك على خلفية حادثتين تتعلقان بكوريا الشمالية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T13:02+0000
2022-07-16T13:02+0000
2022-07-16T13:02+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب"، عن مسؤولين قولهم إن "النيابة العامة منعت المدير السابق لجهاز المخابرات الوطنية بارك جي- وون من السفر إلى الخارج".وأضاف المسؤولون أن "سوه هون، سلف بارك، الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية تم وضعه أيضا على قائمة ترقب الوصول".وقال مكتب المدعي العام في منطقة سيئول المركزية إنه تم منع بارك من مغادرة البلاد لمدة شهر.ووفقا للوكالة، يأتي ذلك على خلفية تحقيقات السلطات في تعامل المسؤولين السابقين مع حادثتين تتعلقان بكوريا الشمالية.وذكرت الوكالة أن النيابة العامة تحقق في مزاعم بأن بارك وسوه قاما بإساءة التعامل مع قضية مقتل مسؤول مصايد أسماك كوري جنوبي على يد كوريا الشمالية في سبتمبر 2020.وأوضحت أن الحادثة الثانية تتعلق بقضية إعادة صيادين كوريين شماليين إلى كوريا الشمالية في نوفمبر 2019.وأشارت إلى أن سلطات سيئول تسعى لاستجوابهما حول دورهما في الحادثين.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/وكالة-كوريا-الجنوبية-تنشر-حوالي-20-مقاتلة-أخرى-من-طراز-إف-35أ-بحلول-عام-2028-1065093761.html
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كوريا الجنوبية, العالم, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية تمنع رئيس مخابراتها السابق من السفر إلى خارج البلاد
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أعلنت كوريا الجنوبية، أنه تم منع رئيس مخابراتها السابق من السفر إلى خارج البلاد، وذلك على خلفية حادثتين تتعلقان بكوريا الشمالية.
ونقلت وكالة "يونهاب"
، عن مسؤولين قولهم إن "النيابة العامة منعت المدير السابق لجهاز المخابرات الوطنية بارك جي- وون من السفر إلى الخارج".
وأضاف المسؤولون أن "سوه هون، سلف بارك، الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية تم وضعه أيضا على قائمة ترقب الوصول".
وقال مكتب المدعي العام في منطقة سيئول المركزية إنه تم منع بارك من مغادرة البلاد لمدة شهر.
ووفقا للوكالة، يأتي ذلك على خلفية تحقيقات السلطات في تعامل المسؤولين السابقين مع حادثتين تتعلقان بكوريا الشمالية.
وذكرت الوكالة أن النيابة العامة تحقق في مزاعم بأن بارك وسوه قاما بإساءة التعامل مع قضية مقتل مسؤول مصايد أسماك كوري جنوبي على يد كوريا الشمالية في سبتمبر 2020.
وأوضحت أن الحادثة الثانية تتعلق بقضية إعادة صيادين كوريين شماليين إلى كوريا الشمالية في نوفمبر 2019.
وأشارت إلى أن سلطات سيئول تسعى لاستجوابهما حول دورهما في الحادثين.