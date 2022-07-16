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https://arabic.sputniknews.com/20220716/لحظة-مرعبة-حصان-يغادر-السباق-ويكسر-الحاجز-والجمهور-يلوذ-بالفرار-فيديو-1065162895.html
"لحظة مرعبة"... حصان يغادر السباق ويكسر الحاجز والجمهور يلوذ بالفرار... فيديو
"لحظة مرعبة"... حصان يغادر السباق ويكسر الحاجز والجمهور يلوذ بالفرار... فيديو
على نحو غريب، خرج حصان من المضمار في أحد السباقات وحطم الحاجز قبل أن يصطدم بالسيارات، وسط ذهول ورعب الجمهور الذي لاذ بالفرار. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T20:18+0000
2022-07-16T20:18+0000
منوعات
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وكانت الفرس بيلتويل تنافس في السباق الذي جرى اليوم السبت في قرية كارتميل الإنجليزية قبل أن تنحرف بشكل مفاجئ وتحطم الحاجز، ما أجبر الجمهور المذعور على الفرار قبل أن تصطدم بالسيارات، بحسب صحيفة "ذا صن".توقفت بيلتويل بعد اصطدامها بشاحنة صغيرة كانت تقف بجانب سيارة إسعاف.لحسن الحظ، كانت بيلتويل قادرة على النهوض وبدا أنها بخير.وقالت جمعيات ناشطة في حقوق الحيوان إن الخيول لا تريد الركض في هذه الحرارة (الحرارة في المملكة المتحدة تقترب من الـ 40 درجة مئوية حاليا)، معتبرة أن هذه إساءة معاملة خالصة للحيوان.
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منوعات, نادي الفيديو

"لحظة مرعبة"... حصان يغادر السباق ويكسر الحاجز والجمهور يلوذ بالفرار... فيديو

20:18 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBحصان عربي ، يملكه مربط دبي للخيل العربية
حصان عربي ، يملكه مربط دبي للخيل العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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على نحو غريب، خرج حصان من المضمار في أحد السباقات وحطم الحاجز قبل أن يصطدم بالسيارات، وسط ذهول ورعب الجمهور الذي لاذ بالفرار.
وكانت الفرس بيلتويل تنافس في السباق الذي جرى اليوم السبت في قرية كارتميل الإنجليزية قبل أن تنحرف بشكل مفاجئ وتحطم الحاجز، ما أجبر الجمهور المذعور على الفرار قبل أن تصطدم بالسيارات، بحسب صحيفة "ذا صن".
توقفت بيلتويل بعد اصطدامها بشاحنة صغيرة كانت تقف بجانب سيارة إسعاف.
لحسن الحظ، كانت بيلتويل قادرة على النهوض وبدا أنها بخير.
وقالت جمعيات ناشطة في حقوق الحيوان إن الخيول لا تريد الركض في هذه الحرارة (الحرارة في المملكة المتحدة تقترب من الـ 40 درجة مئوية حاليا)، معتبرة أن هذه إساءة معاملة خالصة للحيوان.
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