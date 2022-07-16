https://arabic.sputniknews.com/20220716/لقاء-بايدن-وابن-سلمان-وتأكيد-البيت-الأبيض-لما-كان-ينفيه-سابقا-1065125311.html

لقاء بايدن وابن سلمان وتأكيد البيت الأبيض لما كان ينفيه سابقا

لقاء بايدن وابن سلمان وتأكيد البيت الأبيض لما كان ينفيه سابقا

التقى بايدن وابن سلمان بالفعل بعد مغادرة العاهل السعودي للمباحثات، لكن الجديد أن البيت الأبيض الذي نفى مرارا هذا الأمر اضطر قبلها لتأكيده. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T07:37+0000

2022-07-16T07:37+0000

2022-07-16T07:37+0000

ولي العهد محمد بن سلمان

جو بايدن

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قراءة المشهد تؤكد أن التصريحات التي تحمل تأكيدات تتعلق بالسياسة ينبغي ألا تؤخذ كما هي، وأن يترك المتلقي مساحة للتغيير تقتضيها طبيعة الأمور في عالم السياسة."سي إن إن" تفيد بأن البيت الأبيض قال أمس الجمعة، "لأول مرة" إن بايدن سيلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في جلسة ثنائية، عقب مغادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.تفاصيل اللقاء الذي جمع الاثنين، ليس هو المقصود حاليا، على الرغم من أهميته، لكن المقصود الأهم هو أن النفي المستمر على مستويات كثيرة، أو عدم تأكيد لقاء بايدن وابن سلمان من الإدارة الأمريكية قد تلاشى، وحدث اللقاء.وأضاف: "دائما ما أناقش حقوق الإنسان لكن موقفي من خاشقجي كان واضحًا جدًا، إذا لم يفهم أحد ذلك في السعودية، أو في أي مكان آخر، فهو لم يكن موجودًا لفترة طويلة".وتلك المصالح كما تحدث عنها ربما تكون من وجهة نظره عودة تأثير أمريكا في الشرق الأوسط مرة أخرى، والتي بحسبه ربما كانت خطأ ندٍه دونالد ترامب.

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ولي العهد محمد بن سلمان, جو بايدن