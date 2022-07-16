https://arabic.sputniknews.com/20220716/ليفاندوفسكي-يعلن-رحيله-عن-بايرن-ميونخ-1065141459.html
ليفاندوفسكي يعلن رحيله عن بايرن ميونخ
ليفاندوفسكي يعلن رحيله عن بايرن ميونخ
أعلن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، انتهاء علاقته بالنادي البافاري. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T13:16+0000
2022-07-16T13:16+0000
2022-07-16T13:16+0000
نادي برشلونة
نادي بايرن ميونخ
رياضة
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وقال ليفاندوفسكي، في تصريح لـ"سكاي سبورتس نيوز"، اليوم السبت، "لقد ودعت زملائي في الفريق اليوم أثناء التدريب".وأضاف: "لم أكن قلقا بشأن احتمالية تعرضي لإصابة، لأنه قد يحدث لي أمر ما حتى أثناء التواجد في المنزل، لكنني أردت الحفاظ على لياقتي وأن أتدرب مع الزملاء لمرة أخيرة".وتابع: "سأعود وأقول وداعًا لجميع الموظفين بشكل صحيح. لم يكن لدي الكثير من الوقت لفعل ذلك الآن".وأتم قائلا: "هذه الأعوام الثمانية كانت مميزة.. لا تنسوا ذلك. لعد قضيت وقتًا رائعًا في ميونخ. سأسافر قريبًا، لكن بعد المعسكر التدريبي (برفقة برشلونة) سأعود كي أقول وداعًا بشكل صحيح وأنظم بعض الأمور".وكان ليفاندوفسكي قد فاجأ الجميع وشارك اليوم في تدريبات بايرن، رغم اتفاق النادي الألماني على رحيله إلى برشلونة، أمس الجمعة.يأتي ذلك تزامنا مع الأنباء التي خرجت مؤخرًا تفيد بأن برشلونة توصل إلى اتفاق نهائي مع بايرن حول ضم المهاجم البولندي مقابل 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/-برشلونة-يتوصل-إلى-اتفاق-مبدئي-مع-بايرن-ميونخ-لضم-ليفاندوفسكي-1065126379.html
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نادي برشلونة, نادي بايرن ميونخ, رياضة
ليفاندوفسكي يعلن رحيله عن بايرن ميونخ
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أعلن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، انتهاء علاقته بالنادي البافاري.
وقال ليفاندوفسكي، في تصريح لـ"سكاي سبورتس نيوز"، اليوم السبت، "لقد ودعت زملائي في الفريق اليوم أثناء التدريب".
وأضاف: "لم أكن قلقا بشأن احتمالية تعرضي لإصابة، لأنه قد يحدث لي أمر ما حتى أثناء التواجد في المنزل، لكنني أردت الحفاظ على لياقتي وأن أتدرب مع الزملاء لمرة أخيرة".
وتابع: "سأعود وأقول وداعًا لجميع الموظفين بشكل صحيح. لم يكن لدي الكثير من الوقت لفعل ذلك الآن".
وأتم قائلا: "هذه الأعوام الثمانية كانت مميزة.. لا تنسوا ذلك. لعد قضيت وقتًا رائعًا في ميونخ. سأسافر قريبًا، لكن بعد المعسكر التدريبي (برفقة برشلونة) سأعود كي أقول وداعًا بشكل صحيح وأنظم بعض الأمور".
وكان ليفاندوفسكي قد فاجأ الجميع وشارك اليوم في تدريبات بايرن، رغم اتفاق النادي الألماني على رحيله إلى برشلونة، أمس الجمعة.
يأتي ذلك تزامنا مع الأنباء التي خرجت مؤخرًا تفيد بأن برشلونة توصل إلى اتفاق نهائي مع بايرن حول ضم المهاجم البولندي مقابل 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية.