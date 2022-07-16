https://arabic.sputniknews.com/20220716/ما-مستقبل-الإنتاج-النفطي-في-ليبيا-بعد-رفع-المؤسسة-الوطنية-القوة-القاهرة-عن-الموانئ-النفطية--1065141289.html

ما مستقبل الإنتاج النفطي في ليبيا بعد رفع المؤسسة الوطنية "القوة القاهرة" عن الموانئ النفطية؟

ما مستقبل الإنتاج النفطي في ليبيا بعد رفع المؤسسة الوطنية "القوة القاهرة" عن الموانئ النفطية؟

أعلنت اللجنة التنسيقية لحراك الهلال النفطي والحقول النفطية، أمس الجمعة، من مدينة بنغازي الليبية إعادة فتح كل الحقول والموانئ ‏النفطية، ورفع حالة القوة القاهرة... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T13:32+0000

2022-07-16T13:32+0000

2022-07-16T13:38+0000

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ما مستقبل الإنتاج النفطي في لبيبا بعد رفع المؤسسة الوطنية "القوة القاهرة" عن الموانئ النفطية ما مستقبل الإنتاج النفطي في لبيبا بعد رفع المؤسسة الوطنية "القوة القاهرة" عن الموانئ النفطية

وقد جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة "الخليج العربي" للنفط بمدينة بنغازي.وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، فرحات بن قدارة، قد أعلن إعادة فتح واستئناف الإنتاج ورفع القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية في البلاد، المغلقة منذ فترة بسبب الصراعات السياسية بالبلاد.في هذا الصدد، قام وزير النفط والغاز الليبي في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق والتشاور حول الخطوات القادمة لزيادة الإنتاج بالحقول والموانئ النفطية.في هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة النفط الليبية، فرحات بن قدارة، أن تحركات المؤسسة ستكون في كل ربوع ليبيا والإنتاج من كل المناطق، ولا توجد أي مشاكل مع أي طرف وتابع مشددا أنه سيكون هناك انفراج في أزمات الكهرباء ونقص الوقود في البلاد، كما تعهد رئيس مؤسسة النفط الليبية، فرحات بن قدارة، بأنه "سيتم العمل على إعادة الإنتاج بشكل أفضل من السابق، وسيصل الإنتاج إلى 3 ملايين برميل قريبا".وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي على الصلح: "إن ليبيا بلد يعتمد بشكل أساسي على النفط ويعد النفط هو المصدر الوحيد لدخل الليبيين لذا فإن أي إقفال لهذا المصدر الوحيد والأساسي سوف يضر بالاقتصاد الليبي بشكل مباشر".وبالتالي يؤكد الصلح، أن أي إعلان عن رفع القوة القاهرة وإعادة الانتاج والتصديرللنفط سوف يكون له أثر اقتصادي إيجابي جداً على الاقتصاد الليبي لأن ليبيا في هذه المرحلة وفي المراحل السابقة مرت بالعديد من الأزمات، لذلك يُفضل أن يكون النفط هو المصدر الأساسي للدخل وأن يكون موجود بشكلٍ دائم لما له من تأثيرات إيجابية على الشعب الليبي والاقتصاد كذلك، هذا من الناحية الاقتصادية.وأشار الصلح إلى أن "الحقول النفطية تتواجد في جنوب الموانئ لذلك فإن الحقول النفطية شأنها شأن الموانئ ولكن الحقول النفطية خلال الفترة الماضية لم تُقفل بشكلٍ كامل لأنها حقول منتجة وعملية الإقفال هى عملية فنية، وعندما يكون الحقل النفطي مقفل سيتسبب ذلك في أضرار في ضغط البير أو الحقل حيث إن الحقل هو المسئول عن الإنتاج ووصول هذا النفط عبر خط الإنتاج الخاص به إلى خزانات عند الموانئ، فقد كان الإقفال عبارة عن عملية وصول النفط إلى الخزانات وعدم استكمال عملية بيع النفط عند الموانئ لذلك الإقفال كان في الموانئ وليس في الحقول كما أشيع القول".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله

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