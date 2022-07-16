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https://arabic.sputniknews.com/20220716/متحدث-إيراني-الاستخدام-المفرط-للعقوبات-الأمريكية-يقلل-من-تأثيرها-1065144880.html
متحدث إيراني: الاستخدام المفرط للعقوبات الأمريكية يقلل من تأثيرها
متحدث إيراني: الاستخدام المفرط للعقوبات الأمريكية يقلل من تأثيرها
قال أبو الفضل عموئي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم السبت، إن العقوبات الغربية والأمريكية أصبحت "سيفا ثلما" بعد... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T14:13+0000
2022-07-16T14:13+0000
العالم
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إيران
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وأضاف عموئي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" أن عددا من الدول تفكر في الاستغناء عن الدولار في تجارتها واستخدام العملات المحلية بدلا عنه.وأشار إلى أن البنوك الروسية والإيرانية اعتمدت بالفعل آليات مالية جديدة للمعاملات التجارية بدون الدولار.كما رفض عموئي شواغل الولايات المتحدة بشأن التعاون العسكري والتكنولوجي بين إيران وروسيا، بما في ذلك تكنولوجيا الطائرات بدون طيار. وقال إن "أمريكا ليست في وضع يمكنها من تحديد مهمة للتعاون الثنائي بين إيران وروسيا".يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد الشهر الماضي، أن معدل النمو التجاري بين بلاده وإيران، مستمر رغم العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/لافروف-معدل-النمو-التجاري-بين-روسيا-وإيران-مستمر-رغم-العقوبات-1064096746.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

متحدث إيراني: الاستخدام المفرط للعقوبات الأمريكية يقلل من تأثيرها

14:13 GMT 16.07.2022
© Fotolia / Borna Mirahmadianالعلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Fotolia / Borna Mirahmadian
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قال أبو الفضل عموئي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم السبت، إن العقوبات الغربية والأمريكية أصبحت "سيفا ثلما" بعد الاستخدام المفرط لها.
وأضاف عموئي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" أن عددا من الدول تفكر في الاستغناء عن الدولار في تجارتها واستخدام العملات المحلية بدلا عنه.
وأشار إلى أن البنوك الروسية والإيرانية اعتمدت بالفعل آليات مالية جديدة للمعاملات التجارية بدون الدولار.
كما رفض عموئي شواغل الولايات المتحدة بشأن التعاون العسكري والتكنولوجي بين إيران وروسيا، بما في ذلك تكنولوجيا الطائرات بدون طيار. وقال إن "أمريكا ليست في وضع يمكنها من تحديد مهمة للتعاون الثنائي بين إيران وروسيا".
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
لافروف: معدل النمو التجاري بين روسيا وإيران مستمر رغم العقوبات
23 يونيو, 12:11 GMT
يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد الشهر الماضي، أن معدل النمو التجاري بين بلاده وإيران، مستمر رغم العقوبات.
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