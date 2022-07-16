عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220716/مدمرة-أمريكية-تقوم-بتحركات-ملاحية-في-بحر-الصين-الجنوبي-1065138055.html
مدمرة أمريكية تقوم بتحركات ملاحية في بحر الصين الجنوبي
مدمرة أمريكية تقوم بتحركات ملاحية في بحر الصين الجنوبي
قامت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية بتحركات بحرية بالقرب من جزر سبراتلي الواقعة في بحر ​الصين​ الجنوبي، في ثاني عملية من "حرية الملاحة" في غضون أسبوع. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T12:22+0000
2022-07-16T12:23+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101997/83/1019978338_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_8c7bfc4791a99875adc458119bbde628.jpg
وأكدت ​البحرية الأمريكية​ في بيان أصدرته أنه "في 16 تموز/ يوليو أكدت المدمرة بينفولد على الحقوق والحريات الملاحية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي بما يتفق مع ​القانون الدولي".وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام ما تسميه "عمليات ضمان حرية الملاحة في ​بحر الصين الجنوبي​"، متحدية ما تقول إنه "قيود على المرور تفرضها الصين وآخرون".ومن جانبها، أكدت السلطات الصينية أنها "لا تعرقل حرية الملاحة أو الطيران" وتتهم "الولايات المتحدة بتعمد إثارة التوتر في المنطقة".وكان الجيش الصيني قد أكد يوم الأربعاء الماضي أنه أبعد المدمرة الأمريكية ذاتها عندما أبحرت بالقرب من جزر باراسيل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101997/83/1019978338_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_7566601f0113284a48366cafef2f5a67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

مدمرة أمريكية تقوم بتحركات ملاحية في بحر الصين الجنوبي

12:22 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 12:23 GMT 16.07.2022)
© Photo / Official U.S. Navy Pageمدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Photo / Official U.S. Navy Page
تابعنا عبرTelegram
قامت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية بتحركات بحرية بالقرب من جزر سبراتلي الواقعة في بحر ​الصين​ الجنوبي، في ثاني عملية من "حرية الملاحة" في غضون أسبوع.
وأكدت ​البحرية الأمريكية​ في بيان أصدرته أنه "في 16 تموز/ يوليو أكدت المدمرة بينفولد على الحقوق والحريات الملاحية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي بما يتفق مع ​القانون الدولي".
وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام ما تسميه "عمليات ضمان حرية الملاحة في ​بحر الصين الجنوبي​"، متحدية ما تقول إنه "قيود على المرور تفرضها الصين وآخرون".
ومن جانبها، أكدت السلطات الصينية أنها "لا تعرقل حرية الملاحة أو الطيران" وتتهم "الولايات المتحدة بتعمد إثارة التوتر في المنطقة".
وكان الجيش الصيني قد أكد يوم الأربعاء الماضي أنه أبعد المدمرة الأمريكية ذاتها عندما أبحرت بالقرب من جزر باراسيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала