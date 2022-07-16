https://arabic.sputniknews.com/20220716/مدمرة-أمريكية-تقوم-بتحركات-ملاحية-في-بحر-الصين-الجنوبي-1065138055.html
مدمرة أمريكية تقوم بتحركات ملاحية في بحر الصين الجنوبي
مدمرة أمريكية تقوم بتحركات ملاحية في بحر الصين الجنوبي
قامت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية بتحركات بحرية بالقرب من جزر سبراتلي الواقعة في بحر الصين الجنوبي، في ثاني عملية من "حرية الملاحة" في غضون أسبوع. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T12:22+0000
2022-07-16T12:22+0000
2022-07-16T12:23+0000
العالم
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وأكدت البحرية الأمريكية في بيان أصدرته أنه "في 16 تموز/ يوليو أكدت المدمرة بينفولد على الحقوق والحريات الملاحية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي بما يتفق مع القانون الدولي".وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام ما تسميه "عمليات ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي"، متحدية ما تقول إنه "قيود على المرور تفرضها الصين وآخرون".ومن جانبها، أكدت السلطات الصينية أنها "لا تعرقل حرية الملاحة أو الطيران" وتتهم "الولايات المتحدة بتعمد إثارة التوتر في المنطقة".وكان الجيش الصيني قد أكد يوم الأربعاء الماضي أنه أبعد المدمرة الأمريكية ذاتها عندما أبحرت بالقرب من جزر باراسيل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مدمرة أمريكية تقوم بتحركات ملاحية في بحر الصين الجنوبي
12:22 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 12:23 GMT 16.07.2022) تابعنا عبر
قامت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية بتحركات بحرية بالقرب من جزر سبراتلي الواقعة في بحر الصين الجنوبي، في ثاني عملية من "حرية الملاحة" في غضون أسبوع.
وأكدت البحرية الأمريكية في بيان
أصدرته أنه "في 16 تموز/ يوليو أكدت المدمرة بينفولد على الحقوق والحريات الملاحية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي بما يتفق مع القانون الدولي".
وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام ما تسميه "عمليات ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي"، متحدية ما تقول إنه "قيود على المرور تفرضها الصين وآخرون".
ومن جانبها، أكدت السلطات الصينية أنها "لا تعرقل حرية الملاحة أو الطيران" وتتهم "الولايات المتحدة بتعمد إثارة التوتر في المنطقة".
وكان الجيش الصيني قد أكد يوم الأربعاء الماضي أنه أبعد المدمرة الأمريكية ذاتها عندما أبحرت بالقرب من جزر باراسيل.