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https://arabic.sputniknews.com/20220716/مسؤول-أمريكي-بايدن-سيبحث-مع-القادة-العرب-القدرات-الصاروخية-والدفاعية-المتكاملة-1065123515.html
مسؤول أمريكي: بايدن سيبحث مع القادة العرب القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة
مسؤول أمريكي: بايدن سيبحث مع القادة العرب القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن، سيبحث يوم السبت، مع الزعماء العرب في قمة جدة القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T07:02+0000
2022-07-16T07:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
مجلس التعاون الخليجي
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وأضاف المسؤول أن بايدن سيعلن خلال قمة جدة تخصيص الولايات المتحدة مليار دولار في صورة مساعدات جديدة على المدى القريب والمدى البعيد للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حسب "رويترز".ووفقا للمسؤول، فإن زعماء دول مجلس التعاون الخليجي سيلتزمون أيضا بتقديم 3 مليارات دولار على مدار العامين المقبلين في مشروعات تتماشى مع شراكات الولايات المتحدة في البنية التحتية العالمية والاستثمار.وأشار المسؤول الأمريكي أيضا إلى أن بايدن سيبحث أيضا خلال القمة القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة.إلى ذلك، أعرب المسؤول عن أمل واشنطن بأن تصدر منظمة "أوبك" إعلاناً في الأسابيع المقبلة عن زيادة إنتاج النفط.يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد بايدن قمة اليوم السبت مع 6 دول خليجية تشكل مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.وكان بايدن قد زار إسرائيل وفلسطين، وحاليا يزور السعودية في جولة إقليمية تاريخية، في أول رحلة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/بايدن-السعودية-ستستثمر-في-تكنولوجيا-الجيل-الخامس-والسادس-الأمريكية-للتفوق-على-الصين-1065119273.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, مجلس التعاون الخليجي

مسؤول أمريكي: بايدن سيبحث مع القادة العرب القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة

07:02 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن، سيبحث يوم السبت، مع الزعماء العرب في قمة جدة القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة.
وأضاف المسؤول أن بايدن سيعلن خلال قمة جدة تخصيص الولايات المتحدة مليار دولار في صورة مساعدات جديدة على المدى القريب والمدى البعيد للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حسب "رويترز".
ووفقا للمسؤول، فإن زعماء دول مجلس التعاون الخليجي سيلتزمون أيضا بتقديم 3 مليارات دولار على مدار العامين المقبلين في مشروعات تتماشى مع شراكات الولايات المتحدة في البنية التحتية العالمية والاستثمار.
وأشار المسؤول الأمريكي أيضا إلى أن بايدن سيبحث أيضا خلال القمة القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة.
إلى ذلك، أعرب المسؤول عن أمل واشنطن بأن تصدر منظمة "أوبك" إعلاناً في الأسابيع المقبلة عن زيادة إنتاج النفط.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
بايدن: السعودية ستستثمر في تكنولوجيا الجيل الخامس والسادس الأمريكية... "للتفوق على ‏الصين"‏
أمس, 21:38 GMT
يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد بايدن قمة اليوم السبت مع 6 دول خليجية تشكل مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.
وكان بايدن قد زار إسرائيل وفلسطين، وحاليا يزور السعودية في جولة إقليمية تاريخية، في أول رحلة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.
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