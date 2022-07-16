https://arabic.sputniknews.com/20220716/مسؤول-لـسبوتنيك-حادث-فريبورت-سيخفض-صادرات-الغاز-الطبيعي-المسال-من-الولايات-المتحدة-إلى-أوروبا-1065122689.html

مسؤول لـ"سبوتنيك": حادث فريبورت سيخفض صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا

مسؤول لـ"سبوتنيك": حادث فريبورت سيخفض صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا

كشف مستشار فيغون للاستشارات، إيفان تيمونين، أن الولايات المتحدة ستخفض صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال الشهر الجاري، وذلك بسبب حادث فريبورت. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T06:00+0000

2022-07-16T06:00+0000

2022-07-16T06:29+0000

العالم

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وقال تيمونين لوكالة "سبوتنيك": "بعد الحادث الذي وقع في مصنع تكساس فريبورت للغاز الطبيعي المسال، قد تخفض الولايات المتحدة تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بمقدار 150 ألف طن في يوليو".وأضاف تيمونين: "يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أنه في النصف الأول من عام 2022، كانت أوروبا هي سوق المبيعات ذات الأولوية للولايات المتحدة، حيث تم إرسال حوالي 70% من إجمالي الغاز الطبيعي المسال المنتج في البلاد إلى المنطقة. خلال الفترة من العام الماضي كان الرقم أقل بأكثر من النصف، وهو ما يمثل 33 %.وتابع تيمونين قائلا "منذ بدء تشغيل مصنع كالكاسيو باس الجديد بطاقة 10 ملايين طن سيتمكن جزئياً فقط من استبدال فريبورت".وخلص محلل فيغون إلى أن العامل المحدد في هذه الحالة سيكون مستوى الأسعار في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والمنافسة بين مناطق المستهلكين على الأحجام المجانية.وبحسب المصادر الأمريكية، سيتم إغلاق المصنع بعد الانفجار والحريق لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مع عدم توقع التعافي الكامل حتى نهاية العام.وفي سياق متصل، أشارت وزارة الطاقة الأمريكية في تقرير لها إلى أن إغلاق المصنع سيقلل من قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد بنحو 2 مليار قدم مكعب يوميًا، أي حوالي 17 % من إجمالي السعة.

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العالم