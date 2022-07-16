https://arabic.sputniknews.com/20220716/مستشارسعودي-سابق-إعلان-الطاقة-الإنتاجية-عند-13-مليون-برميل-لا-يعني-رفع-الإنتاج--1065149131.html
مستشارسعودي سابق: إعلان الطاقة الإنتاجية عند 13 مليون برميل لا يعني رفع الإنتاج
مستشارسعودي سابق: إعلان الطاقة الإنتاجية عند 13 مليون برميل لا يعني رفع الإنتاج
ذكر مسؤول سعودي سابق، أن العديد من وسائل الإعلام تناولت إعلان المملكة العربية السعودية رفع طاقتها الإنتاجية لـ 13 مليون برميل من النفط "بشكل مغلوط"، مشيرا إلى... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T15:29+0000
2022-07-16T15:29+0000
2022-07-16T15:29+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال الدكتور محمد الصبان كبير مستشاري وزير النفط السعودي السابق، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن حديث المملكة عن رفع الطاقة الإنتاجية وليس مستوى الإنتاج.وأوضح المسؤول السعودي السابق أن هذا يعني أن المملكة يمكنها إنتاج 13 مليون برميل يوميا بحد أقصى في إطار ما تستدعيه الحاجة في الأسواق.وأكد أن حديث المملكة اليوم لا يعني زيادة الإنتاج لـ 13 مليون بشكل مباشر، وإنما زيادته وفق الآلية التي تعمل بها "أوبك بلس"، لكن التنويه يعني أنها لا يمكنها إنتاج أكثر من هذه الكمية حال احتاجت الأسواق العالمية لزيادة في الإنتاج.يشار إلى أن إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط يبلغ حاليا 10 ملايين برميل يوميا.ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد عقد اجتماعا أمس الجمعة مع ولي العهد السعودي، وتفيد الأنباء بأنه طلب منه زيادة إنتاج النفط.وانطلقت في السعودية، ظهر اليوم، قمة جدة للأمن والتنمية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.ومن المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي أسعار النفط المرتفعة، وطرق زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/مسؤول-أمريكي-واشنطن-لا-تتوقع-من-السعودية-زيادة-إنتاج-النفط-فورا-1065091563.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار السعودية اليوم
مستشارسعودي سابق: إعلان الطاقة الإنتاجية عند 13 مليون برميل لا يعني رفع الإنتاج
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ذكر مسؤول سعودي سابق، أن العديد من وسائل الإعلام تناولت إعلان المملكة العربية السعودية رفع طاقتها الإنتاجية لـ 13 مليون برميل من النفط "بشكل مغلوط"، مشيرا إلى أنها قالت إن المملكة ترفع إنتاجها لنفس الرقم.
وقال الدكتور محمد الصبان كبير مستشاري وزير النفط السعودي السابق، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن حديث المملكة عن رفع الطاقة الإنتاجية وليس مستوى الإنتاج.
وأوضح المسؤول السعودي السابق أن هذا يعني أن المملكة يمكنها إنتاج 13 مليون برميل يوميا بحد أقصى في إطار ما تستدعيه الحاجة في الأسواق.
وأكد أن حديث المملكة اليوم لا يعني زيادة الإنتاج لـ 13 مليون بشكل مباشر، وإنما زيادته وفق الآلية التي تعمل بها "أوبك بلس"، لكن التنويه يعني أنها لا يمكنها إنتاج أكثر من هذه الكمية حال احتاجت الأسواق العالمية لزيادة في الإنتاج.
يشار إلى أن إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط
يبلغ حاليا 10 ملايين برميل يوميا.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد عقد اجتماعا أمس الجمعة مع ولي العهد السعودي، وتفيد الأنباء بأنه طلب منه زيادة إنتاج النفط.
وانطلقت في السعودية، ظهر اليوم، قمة جدة للأمن والتنمية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.
ومن المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي أسعار النفط المرتفعة، وطرق زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الأزمة الأوكرانية.