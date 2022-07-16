https://arabic.sputniknews.com/20220716/مستقبل-بريكس-بعد-انضمام-متوقع-لمصر-والسعودية-وتركيا-1065146713.html

مستقبل "بريكس" بعد انضمام متوقع لمصر والسعودية وتركيا

مستقبل "بريكس" بعد انضمام متوقع لمصر والسعودية وتركيا

أعلنت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة "بريكس"، بورنيما أناند، أن تركيا ومصر والسعودية قد تنضم "في القريب العاجل جدا"، إلى قوام المجموعة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T14:40+0000

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مستقبل "بريكس" بعد انضمام متوقع لمصر والسعودية وتركيا مستقبل "بريكس" بعد انضمام متوقع لمصر والسعودية وتركيا

وأشارت أناند، في تصريحات صحفية إلى أن الصين وروسيا والهند ناقشت هذا الموضوع، خلال قمة قادة مجموعة "بريكس" الرابعة عشرة، التي عقدت بشكل افتراضي في الفترة من 23 إلى 24 يونيو/حزيران.وأكدت المسؤولة أن الدول الثلاث "أبدت اهتمامها بالانضمام لبريكس، وتستعد لتقديم طلب العضوية، معربة عن أملها في أن تتم عملية انضمام هذه الدول إلى بريكس سريعا، "لأن جميع ممثلي الدول النواة للتجمع يبدون اهتماما بتوسيع المنظمة قريبا جدا"، مشيرة إلى أنه تم إطلاق عملية انضمام مصر والسعودية وتركيا.في الوقت ذاته أكد رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية، لي كيكسين، أن عدة دول أخرى "تطرق أبواب" المنظمة من بينها إندونيسيا والأرجنتين.وأوضح الباحث أن "هذه العناصر قد تلتقطها موسكو وبكين لتوسيع المدى لعالم الجنوب المتبرم من السيطرة الأمريكية، خاصة مع تراجع النفوذ الأمريكي من الناحية الصناعية وانسحاب واشنطن من منطقة الخليج".واعتبر المستشار أن "مرونة "بريكس" من حيث معايير انضمام الأعضاء، وتطبيقه لمعايير الأسواق الحرة، ستخدم الدول الأعضاء، وستمكن التجمع من احتواء أي تنافسية في اقتصاداتهم، وإذا تم تطبيق هذه المعايير سيمكن اعتبار التجمع منطقة اقتصادية واحدة، وإذا أخذنا في الاعتبار أنه يضم حاليا 40 بالمئة من سكان العالم وأن هناك توجه نحو اعتماد عملة واحدة للتجمع، سنجد أن هذه الأمور تمثل عمقا عالميا للتجمع، وستساعد على تحسين وإعادة هيكلة اقتصادات هذه الدول"واعتبر الخبير أن "دخول هذه الدول الإقليمية الكبرى وغيرها من الدول التي تسعى للانضمام لبريكس من شأنه أن يعزز مواقف هذه تجاه الصين وروسيا، ما يجعل واشنطن تتخوف من توسع النطاقات التي ستواجهها، وربما ستتدخل لمحاولة إفشال هذه الخطوات" مشيرا إلى أن "هذا الأمر دفع واشنطن لأن تتحدث عن واقعية سياسية وتبحث عن تحالفات جديدة"، مؤكدا أن "العلاقات الروسية والصينية مع الدول العربية في مجملها جيدة".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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