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مصر... اندلاع حريق داخل غابة شجرية في سوهاج
مصر... اندلاع حريق داخل غابة شجرية في سوهاج
شهدت محافظة سوهاج، جنوبي مصر، اندلاع حريق في كمية من الهيش والمخلفات والحشائش في المنطقة المزروعة بأشجار الكافور داخل المنطقة الصحراوية الخاصة بالغابة الشجرية... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T06:45+0000
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وذكرت بوابة "فيتو" أن الحريق وقع في ناحية الكولة بمركز أخميم وتمت السيطرة عليه وإخماده، بعد أن دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء.وتحركت عناصر الإطفاء بعد تلقي اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بنشوب حريق بكمية من الهيش داخل المنطقة الصحراوية الخاصة بالغابة الشجرية التابعة لقطاع الصرف الصحي بناحية الكولة دائرة المركز.وتحققت العناصر الأمنية من صحة بلاغ نشوب الحريق بكمية من الهيش والحشائش بالمنطقة المنزرعة بأشجار الكافور ليتم الدفع على الفور بـ 3 سيارات إطفاء ومن ثم السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات أو خسائر.من جانبه، قال نصر الدين م ع ، 56 عاما، مدير مزرعة الكولة، إن سبب الحريق إلقاء أحد المارة سيجارة مشتعلة دون قصد، فيما تم تحرير محضر رسمي بشأن الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.
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أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر... اندلاع حريق داخل غابة شجرية في سوهاج
06:45 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 06:53 GMT 16.07.2022) تابعنا عبر
شهدت محافظة سوهاج، جنوبي مصر، اندلاع حريق في كمية من الهيش والمخلفات والحشائش في المنطقة المزروعة بأشجار الكافور داخل المنطقة الصحراوية الخاصة بالغابة الشجرية التابعة لقطاع الصرف الصحي.
وذكرت بوابة
"فيتو" أن الحريق وقع في ناحية الكولة بمركز أخميم وتمت السيطرة عليه وإخماده، بعد أن دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء.
وتحركت عناصر الإطفاء بعد تلقي اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بنشوب حريق بكمية من الهيش داخل المنطقة الصحراوية الخاصة بالغابة الشجرية التابعة لقطاع الصرف الصحي بناحية الكولة دائرة المركز.
وتحققت العناصر الأمنية من صحة بلاغ نشوب الحريق بكمية من الهيش والحشائش بالمنطقة المنزرعة بأشجار الكافور ليتم الدفع على الفور بـ 3 سيارات إطفاء ومن ثم السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات أو خسائر.
من جانبه، قال نصر الدين م ع ، 56 عاما، مدير مزرعة الكولة، إن سبب الحريق إلقاء أحد المارة سيجارة مشتعلة دون قصد، فيما تم تحرير محضر رسمي بشأن الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.