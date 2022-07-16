https://arabic.sputniknews.com/20220716/مقتل-15-شخصا-في-هجوم-لمسلحين-شمالي-توغو-1065147533.html
مقتل 15 شخصا في هجوم لمسلحين شمالي توغو
مقتل 15 شخصا في هجوم لمسلحين شمالي توغو
أعلن الجيش التوغولي، اليوم السبت، مقتل العديد من المدنيين وإصابة آخرين في هجوم لمسلحين على قرى في أقصى شمال البلاد. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T15:05+0000
2022-07-16T15:05+0000
2022-07-16T15:05+0000
توغو
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وكانت الحكومة أبلغت بالفعل عن الهجوم بين ليل الخميس ويوم الجمعة في مناطق كبندجال وكبيندجال كويست دون أن تعطي تفاصيل بشأن الضحايا.قال الجيش إن مسلحين نفذوا غارات "متزامنة ومعقدة" على العديد من القرى في المنطقة، بحسب "فرانس برس".وذكر الجيش في بيان: "هذا الهجوم تسبب في سقوط العديد من القتلى وعدد محدود من الجرحى الذين تلقوا الرعاية من قبل العناصر الأولى للقوات المسلحة التي وصلت".ذكرت وسائل إعلام محلية أن ما بين 10 إلى 15 شخصا قتلوا في الهجوم.هذا هو رابع هجوم في توغو منذ العام الماضي، حيث تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وباقي الدول الساحلية، بنين وغانا وساحل العاج تهديدا متناميا من الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل شمالي حدودها.في مايو/ آيار، قتل 8 جنود من الجيش التوغولي وأصيب 13 آخرون في هجوم شنه متطرفون في شمال البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/توغو-تعلن-دعمها-لمبادرة-المغرب-لحل-النزاع-على-الصحراء-الغربية-1063241116.html
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توغو
مقتل 15 شخصا في هجوم لمسلحين شمالي توغو
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أعلن الجيش التوغولي، اليوم السبت، مقتل العديد من المدنيين وإصابة آخرين في هجوم لمسلحين على قرى في أقصى شمال البلاد.
وكانت الحكومة أبلغت بالفعل عن الهجوم بين ليل الخميس ويوم الجمعة في مناطق كبندجال وكبيندجال كويست دون أن تعطي تفاصيل بشأن الضحايا.
قال الجيش إن مسلحين نفذوا غارات "متزامنة ومعقدة" على العديد من القرى في المنطقة، بحسب "فرانس برس".
وذكر الجيش في بيان: "هذا الهجوم تسبب في سقوط العديد من القتلى
وعدد محدود من الجرحى الذين تلقوا الرعاية من قبل العناصر الأولى للقوات المسلحة التي وصلت".
ذكرت وسائل إعلام محلية أن ما بين 10 إلى 15 شخصا قتلوا في الهجوم.
هذا هو رابع هجوم في توغو منذ العام الماضي، حيث تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وباقي الدول الساحلية، بنين وغانا وساحل العاج تهديدا متناميا من الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل شمالي حدودها.
في مايو/ آيار، قتل 8 جنود من الجيش التوغولي وأصيب 13 آخرون في هجوم شنه متطرفون في شمال البلاد.