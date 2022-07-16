https://arabic.sputniknews.com/20220716/ملك-الأردن-نؤكد-أهمية-التوصل-إلى-حل-عادل-وشامل-للقضية-الفلسطينية-على-أساس-حل-الدولتين-1065136415.html
ملك الأردن: نؤكد أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين
ملك الأردن: نؤكد أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، "ضرورة الوصول إلى حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل"، مشددا على أنه لا أمل أو ازدهار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T11:45+0000
2022-07-16T11:45+0000
2022-07-16T11:45+0000
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الأردن
أخبار مصر الآن
أخبار العراق اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065136235_0:0:2866:1612_1920x0_80_0_0_01a2e49538d0740f50c52bf2cb48e085.jpg
وأوضح الملك عبد الله الثاني، في كلمته خلال القمة الإقليمية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الرياض، "علينا إعادة التأكيد على الوصول لحل الدولتين"، قبل أن يضيف،وبين العاهل الأردني، "لا بد من النظر في فرص التعاون والعمل معا من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه"، مشيرا إلى أن بلاده "تواجه مخاطر أمنية متجددة على حدودها في مكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة".وكشف الملك الأردني، أن "الأردن نستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري"، داعيا المجتمع الدولي إلى "القيام لدوره في قضية اللاجئين".وانطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/ولي-العهد-السعودي-ندعو-إيران-باعتبارها-جارة-إلى-التعاون-مع-دول-المنطقة-والالتزام-بالشرعية-الدولية-1065134354.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065136235_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_36edfb2308273dd49a94cdb80dbd1ab2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, أخبار مصر الآن, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
ملك الأردن: نؤكد أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين
تابعنا عبر
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، "ضرورة الوصول إلى حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل"، مشددا على أنه لا أمل أو ازدهار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية.
وأوضح الملك عبد الله الثاني، في كلمته خلال القمة الإقليمية
، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الرياض، "علينا إعادة التأكيد على الوصول لحل الدولتين"، قبل أن يضيف،
"لا أمل وازدهار في المنطقة دون حل للأزمة الفلسطينية على حدود 1967".
وبين العاهل الأردني، "لا بد من النظر في فرص التعاون والعمل معا من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه"، مشيرا إلى أن بلاده "تواجه مخاطر أمنية متجددة على حدودها في مكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة".
وكشف الملك الأردني، أن "الأردن نستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري"، داعيا المجتمع الدولي إلى "القيام لدوره في قضية اللاجئين".
وانطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.