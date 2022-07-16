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ملك الأردن: نؤكد أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين
ملك الأردن: نؤكد أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، "ضرورة الوصول إلى حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل"، مشددا على أنه لا أمل أو ازدهار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T11:45+0000
2022-07-16T11:45+0000
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وأوضح الملك عبد الله الثاني، في كلمته خلال القمة الإقليمية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الرياض، "علينا إعادة التأكيد على الوصول لحل الدولتين"، قبل أن يضيف،وبين العاهل الأردني، "لا بد من النظر في فرص التعاون والعمل معا من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه"، مشيرا إلى أن بلاده "تواجه مخاطر أمنية متجددة على حدودها في مكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة".وكشف الملك الأردني، أن "الأردن نستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري"، داعيا المجتمع الدولي إلى "القيام لدوره في قضية اللاجئين".وانطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/ولي-العهد-السعودي-ندعو-إيران-باعتبارها-جارة-إلى-التعاون-مع-دول-المنطقة-والالتزام-بالشرعية-الدولية-1065134354.html
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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, أخبار مصر الآن, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

ملك الأردن: نؤكد أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

11:45 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / -ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان يستقبل ملك الأردن الملك عبد الله الثاني خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان يستقبل ملك الأردن الملك عبد الله الثاني خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / -
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أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، "ضرورة الوصول إلى حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل"، مشددا على أنه لا أمل أو ازدهار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية.
وأوضح الملك عبد الله الثاني، في كلمته خلال القمة الإقليمية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الرياض، "علينا إعادة التأكيد على الوصول لحل الدولتين"، قبل أن يضيف،
"لا أمل وازدهار في المنطقة دون حل للأزمة الفلسطينية على حدود 1967".
ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
ولي العهد السعودي: ندعو إيران باعتبارها جارة إلى التعاون مع دول المنطقة والالتزام بالشرعية الدولية
11:16 GMT
وبين العاهل الأردني، "لا بد من النظر في فرص التعاون والعمل معا من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه"، مشيرا إلى أن بلاده "تواجه مخاطر أمنية متجددة على حدودها في مكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة".
وكشف الملك الأردني، أن "الأردن نستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري"، داعيا المجتمع الدولي إلى "القيام لدوره في قضية اللاجئين".
وانطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
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