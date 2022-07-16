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منظمة التحرير الفلسطينية تثمن موقف العرب من قضية فلسطين وحضورها في "قمة جدة"
منظمة التحرير الفلسطينية تثمن موقف العرب من قضية فلسطين وحضورها في "قمة جدة"
ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الموقف العربي الثابت من قضية فلسطين وحضورها في "قمة جدة" التي عقدت في السعودية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T13:00+0000
2022-07-16T13:00+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وقال في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، "‏نثمن الموقف العربي الثابت والتاريخي من قضية فلسطين وحضورها الحي في قمة جده والتأكيد من كل الملوك والزعماء العرب الحاضرين على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه".وانطلقت، اليوم السبت، "قمة جدة للأمن والتنمية" في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

منظمة التحرير الفلسطينية تثمن موقف العرب من قضية فلسطين وحضورها في "قمة جدة"

13:00 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIقوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الموقف العربي الثابت من قضية فلسطين وحضورها في "قمة جدة" التي عقدت في السعودية.
وقال في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، "‏نثمن الموقف العربي الثابت والتاريخي من قضية فلسطين وحضورها الحي في قمة جده والتأكيد من كل الملوك والزعماء العرب الحاضرين على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه".
وانطلقت، اليوم السبت، "قمة جدة للأمن والتنمية" في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
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