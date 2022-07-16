https://arabic.sputniknews.com/20220716/وزيرا-الخارجية-التركي-والإيراني-يبحثان-ترتيبات-زيارة-أردوغان-إلى-طهران-1065164926.html

وزيرا الخارجية التركي والإيراني يبحثان ترتيبات زيارة أردوغان إلى طهران

وزيرا الخارجية التركي والإيراني يبحثان ترتيبات زيارة أردوغان إلى طهران

بحث حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الترتيبات اللازمة لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T21:45+0000

2022-07-16T21:45+0000

2022-07-16T21:45+0000

محادثات أستانا

روسيا

إيران

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e7c32fd6d20953e80f6c1617650cedc7.jpg

وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أنه جرى اتصال هاتفي، في وقت سابق اليوم، بين عبداللهيان وأوغلو، أعرب خلاله الوزيرين عن ارتياحهما المتبادل للزيارة الوشيكة لأردوغان إلى طهران، والوفد رفيع المستوى الذي سيرافقه إلى البلاد.وناقش الوزيران خلال الاتصال الهاتفي بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات السياسية والقنصلية للبلدين، وذلك بالتزامن مع التحضير لزيارة أردوغان إلى طهران، والمقرر أن يصلها، مساء غدا الاثنين، بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.ومن المقرر أن يلتقي رؤساء الدول الثلاث الضامنة لعملية "أستانا" الخاصة بسوريا، وهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في طهران.ويشار إلى أن محادثات "أستانا" من أجل السلام في سوريا قد بدأت، في العام 2017 بمبادرة من الدول الثلاث (روسيا وإيران وتركيا)، حيث تساعد هذه القمة على دفع العملية الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف إلى الأمام.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/كازاخستان-الاجتماع-القادم-حول-سوريا-في-إطار-عملية-أستانا-يعقد-في-15-16-يونيو--1063311568.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

محادثات أستانا, روسيا, إيران, أخبار العالم الآن