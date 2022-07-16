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https://arabic.sputniknews.com/20220716/وزيرا-الخارجية-التركي-والإيراني-يبحثان-ترتيبات-زيارة-أردوغان-إلى-طهران-1065164926.html
وزيرا الخارجية التركي والإيراني يبحثان ترتيبات زيارة أردوغان إلى طهران
وزيرا الخارجية التركي والإيراني يبحثان ترتيبات زيارة أردوغان إلى طهران
بحث حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الترتيبات اللازمة لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T21:45+0000
2022-07-16T21:45+0000
محادثات أستانا
روسيا
إيران
أخبار العالم الآن
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أنه جرى اتصال هاتفي، في وقت سابق اليوم، بين عبداللهيان وأوغلو، أعرب خلاله الوزيرين عن ارتياحهما المتبادل للزيارة الوشيكة لأردوغان إلى طهران، والوفد رفيع المستوى الذي سيرافقه إلى البلاد.وناقش الوزيران خلال الاتصال الهاتفي بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات السياسية والقنصلية للبلدين، وذلك بالتزامن مع التحضير لزيارة أردوغان إلى طهران، والمقرر أن يصلها، مساء غدا الاثنين، بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.ومن المقرر أن يلتقي رؤساء الدول الثلاث الضامنة لعملية "أستانا" الخاصة بسوريا، وهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في طهران.ويشار إلى أن محادثات "أستانا" من أجل السلام في سوريا قد بدأت، في العام 2017 بمبادرة من الدول الثلاث (روسيا وإيران وتركيا)، حيث تساعد هذه القمة على دفع العملية الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف إلى الأمام.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/كازاخستان-الاجتماع-القادم-حول-سوريا-في-إطار-عملية-أستانا-يعقد-في-15-16-يونيو--1063311568.html
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محادثات أستانا, روسيا, إيران, أخبار العالم الآن

وزيرا الخارجية التركي والإيراني يبحثان ترتيبات زيارة أردوغان إلى طهران

21:45 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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بحث حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الترتيبات اللازمة لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران.
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أنه جرى اتصال هاتفي، في وقت سابق اليوم، بين عبداللهيان وأوغلو، أعرب خلاله الوزيرين عن ارتياحهما المتبادل للزيارة الوشيكة لأردوغان إلى طهران، والوفد رفيع المستوى الذي سيرافقه إلى البلاد.
مدينة نور سلطان، كازاخستان 9 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
كازاخستان: الاجتماع القادم لصيغة "أستانا" بشأن سوريا يعقد في 15-16 يونيو
9 يونيو, 06:42 GMT
وناقش الوزيران خلال الاتصال الهاتفي بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات السياسية والقنصلية للبلدين، وذلك بالتزامن مع التحضير لزيارة أردوغان إلى طهران، والمقرر أن يصلها، مساء غدا الاثنين، بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
ومن المقرر أن يلتقي رؤساء الدول الثلاث الضامنة لعملية "أستانا" الخاصة بسوريا، وهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في طهران.
ويشار إلى أن محادثات "أستانا" من أجل السلام في سوريا قد بدأت، في العام 2017 بمبادرة من الدول الثلاث (روسيا وإيران وتركيا)، حيث تساعد هذه القمة على دفع العملية الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف إلى الأمام.
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