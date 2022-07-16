https://arabic.sputniknews.com/20220716/وزير-الخارجية-المصري-يتصل-هاتفيا-بولي-العهد-البريطاني-1065127681.html

وزير الخارجية المصري يتصل هاتفيا بولي العهد البريطاني

وزير الخارجية المصري يتصل هاتفيا بولي العهد البريطاني

اتصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، بولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وذلك في إطار التشاور الجاري مع كافة الدول والأطراف بشأن تحضيرات الدورة 27... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T09:00+0000

2022-07-16T09:00+0000

2022-07-16T09:23+0000

أخبار مصر الآن

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وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تحدث الوزير سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مع الأمير تشارلز حول رؤية مصر وأهدافها للدورة القادمة والجهود التي تقوم بها في الوقت الراهن في إطار استعداداتها لرئاسة المؤتمر.وتضمن حديث شكري سبل حث كافة الدول الأطراف علي تحديث مساهماتها المحددة وطنياً وفقاً لاتفاق باريس ورفع طموح عملها المناخي بكافة مكوناته بما في ذلك الدعم والتمويل الموجه للدول النامية في مجالات خفض الانبعاثات والتكيُف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وبناء القدرة على تحملها.وأضاف السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن شكري أشاد بالدور الذي لعبته المملكة المتحدة في إطار رئاستها للدورة 26 لمؤتمر الأطراف، خاصةً الجهد الذى يقوم به الأمير تشارلز في دعم وتعزيز عمل المناخ العالمي وخاصةً من القطاع الخاص والجهات غير الحكومية.وأشار وزير الخارجية المصري خاصةً إلى مبادرة الأسواق المستدامة التي أطلقها الأمير تشارلز والتي تضم عدداً من كبرى الشركات العالمية.وتطرق شكري خلال الاتصال إلى تطلع مصر للعمل مع الأمير تشارلز خلال الفترة القادمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ، بما في ذلك خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في مصر عبر حشد الدعم للمبادرات القطاعية المختلفة التي ستطلقها مصر خلال المؤتمر وحشد مشاركة واسعة من كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية للمشاركة في أنشطتها، وكذلك المشاركة بشكل فعال في الأيام الموضوعية المختلفة التي سيتضمنها المؤتمر.

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أخبار مصر الآن