https://arabic.sputniknews.com/20220716/وزير-خارجية-إيطاليا-الأزمة-السياسية-في-البلاد-قد-توقف-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة--1065138383.html
وزير خارجية إيطاليا: الأزمة السياسية في البلاد قد توقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة
وزير خارجية إيطاليا: الأزمة السياسية في البلاد قد توقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة
صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الأزمة السياسية التي تتكشف في إيطاليا قد تؤدي إلى توقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T12:27+0000
2022-07-16T12:27+0000
2022-07-16T12:27+0000
العالم
إيطاليا
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وقال دي مايو لصحيفة "بوليتيكو": "الآن أشك في أنه يمكننا إرسال أسلحة [إلى أوكرانيا]. إنها واحدة من العديد من المشاكل الخطيرة"، مضيفا "الروس يحتفلون الآن بسقوط حكومة غربية أخرى".ومن المقرر أن يمثل دراغي أمام البرلمان يوم الأربعاء المقبل. وتشير وسائل إعلام محلية وخبراء إلى أن محاولته المتكررة للاستقالة يمكن أن تكون على جدول الأعمال.ورأى دي مايو أنه إذا انهارت الحكومة يوم الأربعاء، فستواصل العمل في دور مؤقت مع مجموعة محدودة من السلطات، مما يجعل روما غير قادرة لا على توقيع عقود طاقة جديدة قبل أشهر البرد الوشيك أو إرسال المزيد من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا. علاوة على ذلك، لن يحق للحكومة المؤقتة إصدار حزم إغاثة للأسر المحتاجة أو إبرام صفقات جديدة على واردات الغاز إذا أوقفت روسيا الإمدادات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيطاليا
وزير خارجية إيطاليا: الأزمة السياسية في البلاد قد توقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة
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صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الأزمة السياسية التي تتكشف في إيطاليا قد تؤدي إلى توقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.
وقال دي مايو لصحيفة "بوليتيكو": "الآن أشك في أنه يمكننا إرسال أسلحة [إلى أوكرانيا]. إنها واحدة من العديد من المشاكل الخطيرة"، مضيفا "الروس يحتفلون الآن بسقوط حكومة غربية أخرى".
ومن المقرر أن يمثل دراغي أمام البرلمان يوم الأربعاء المقبل. وتشير وسائل إعلام محلية وخبراء إلى أن محاولته المتكررة للاستقالة يمكن أن تكون على جدول الأعمال.
ورأى دي مايو أنه إذا انهارت الحكومة يوم الأربعاء، فستواصل العمل في دور مؤقت مع مجموعة محدودة من السلطات، مما يجعل روما غير قادرة لا على توقيع عقود طاقة جديدة قبل أشهر البرد الوشيك أو إرسال المزيد من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا. علاوة على ذلك، لن يحق للحكومة المؤقتة إصدار حزم إغاثة للأسر المحتاجة أو إبرام صفقات جديدة على واردات الغاز إذا أوقفت روسيا الإمدادات.