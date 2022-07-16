عربي
ولي العهد السعودي يعلن زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا
https://arabic.sputniknews.com/20220716/ولي-العهد-السعودي-يعلن-زيادة-إنتاج-المملكة-من-النفط-إلى-13-مليون-برميل-يوميا-1065142225.html
ولي العهد السعودي يعلن زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا
ولي العهد السعودي يعلن زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، أن المملكة سترفع إنتاجها من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T13:25+0000
2022-07-16T13:25+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064473506_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6370c52fea70e2b959b6b7438af69123.jpg
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064473506_232:0:2453:1666_1920x0_80_0_0_643b03c863b9b12ac2379de0da528eec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يعلن زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا

13:25 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، أن المملكة سترفع إنتاجها من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала