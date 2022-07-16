https://arabic.sputniknews.com/20220716/ولي-العهد-السعودي-يعلن-زيادة-إنتاج-المملكة-من-النفط-إلى-13-مليون-برميل-يوميا-1065142225.html
ولي العهد السعودي يعلن زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا
ولي العهد السعودي يعلن زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، أن المملكة سترفع إنتاجها من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T13:25+0000
2022-07-16T13:25+0000
2022-07-16T13:25+0000
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السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي يعلن زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، أن المملكة سترفع إنتاجها من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا.