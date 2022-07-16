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ولي العهد السعودي يعلن زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا
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ولي عهد الكويت: الأوضاع في المنطقة تتطلب منا المزيد من التنسيق والتشاور
ولي عهد الكويت: الأوضاع في المنطقة تتطلب منا المزيد من التنسيق والتشاور
قال ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح إن الأوضاع في المنطقة تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور، مؤكدا على أهمية التصدي "للهجمات الإرهابية" في السعودية... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T13:01+0000
2022-07-16T13:01+0000
العالم العربي
الكويت
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القاهرة - سبوتنيك. وخلال كلمة ألقاها في قمة جدة في السعودية اليوم السبت، شدد ولي عهد الكويت على أنه "يجب التصدي للهجمات الإرهابية ضد المناطق المدنية والمرافق الحيوية في السعودية والإمارات والحد من تهديد أمن الملاحة والممرات البحرية"، داعيا إيران إلى "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لجعل المنطقة آمنة.وأشار الصباح إلى أن "الأوضاع في المنطقة تتطلب منا المزيد من التنسيق والتشاور عبر بناء تصورات واضحة لتعزيز الأمن والاستقرار"، مضيفا "تربطنا وحدة مصير مع العراق والأردن ومصر".من جهة ثانية، رحب ولي العده دبالرئيس الأمريكي جو بايدن "ترحيبا أخويا خاصا"، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الكويت عازمة مع دول الخليج على "تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية"، لافتا إلى أن العلاقات الخليجية الأمريكية شهدت إنجازات كبيرة.وفيما بخص قضايا المنطقة، شدد على ضرورة الحد من تهديد أمن الممرات الملاحية، مؤكدا دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لإيجاد حل سياسي على أساس احترام سيادة الدول على أراضيها واستقلالها، كما دعا إلى "حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة".وانطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/بايدن-من-قمة-جدة-أمريكا-لن-تبتعد-عن-المنطقة-وتترك-فراغا-للصين-وروسيا-وإيران-1065134621.html
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العالم العربي, الكويت

ولي عهد الكويت: الأوضاع في المنطقة تتطلب منا المزيد من التنسيق والتشاور

13:01 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLANالقمة الخليجية الأمريكية في الرياض اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
القمة الخليجية الأمريكية في الرياض اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLAN
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قال ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح إن الأوضاع في المنطقة تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور، مؤكدا على أهمية التصدي "للهجمات الإرهابية" في السعودية والإمارات.
القاهرة - سبوتنيك. وخلال كلمة ألقاها في قمة جدة في السعودية اليوم السبت، شدد ولي عهد الكويت على أنه "يجب التصدي للهجمات الإرهابية ضد المناطق المدنية والمرافق الحيوية في السعودية والإمارات والحد من تهديد أمن الملاحة والممرات البحرية"، داعيا إيران إلى "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لجعل المنطقة آمنة.
وأشار الصباح إلى أن "الأوضاع في المنطقة تتطلب منا المزيد من التنسيق والتشاور عبر بناء تصورات واضحة لتعزيز الأمن والاستقرار"، مضيفا "تربطنا وحدة مصير مع العراق والأردن ومصر".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
بايدن من "قمة جدة": أمريكا لن تبتعد عن المنطقة وتترك فراغا للصين وروسيا وإيران
11:22 GMT
من جهة ثانية، رحب ولي العده دبالرئيس الأمريكي جو بايدن "ترحيبا أخويا خاصا"، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الكويت عازمة مع دول الخليج على "تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية"، لافتا إلى أن العلاقات الخليجية الأمريكية شهدت إنجازات كبيرة.
وفيما بخص قضايا المنطقة، شدد على ضرورة الحد من تهديد أمن الممرات الملاحية، مؤكدا دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لإيجاد حل سياسي على أساس احترام سيادة الدول على أراضيها واستقلالها، كما دعا إلى "حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة".
وانطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
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