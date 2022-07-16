https://arabic.sputniknews.com/20220716/ولي-عهد-الكويت-الأوضاع-في-المنطقة-تتطلب-منا-المزيد-من-التنسيق-والتشاور-1065139404.html

ولي عهد الكويت: الأوضاع في المنطقة تتطلب منا المزيد من التنسيق والتشاور

ولي عهد الكويت: الأوضاع في المنطقة تتطلب منا المزيد من التنسيق والتشاور

قال ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح إن الأوضاع في المنطقة تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور، مؤكدا على أهمية التصدي "للهجمات الإرهابية" في السعودية... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T13:01+0000

2022-07-16T13:01+0000

2022-07-16T13:01+0000

العالم العربي

الكويت

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القاهرة - سبوتنيك. وخلال كلمة ألقاها في قمة جدة في السعودية اليوم السبت، شدد ولي عهد الكويت على أنه "يجب التصدي للهجمات الإرهابية ضد المناطق المدنية والمرافق الحيوية في السعودية والإمارات والحد من تهديد أمن الملاحة والممرات البحرية"، داعيا إيران إلى "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لجعل المنطقة آمنة.وأشار الصباح إلى أن "الأوضاع في المنطقة تتطلب منا المزيد من التنسيق والتشاور عبر بناء تصورات واضحة لتعزيز الأمن والاستقرار"، مضيفا "تربطنا وحدة مصير مع العراق والأردن ومصر".من جهة ثانية، رحب ولي العده دبالرئيس الأمريكي جو بايدن "ترحيبا أخويا خاصا"، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الكويت عازمة مع دول الخليج على "تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية"، لافتا إلى أن العلاقات الخليجية الأمريكية شهدت إنجازات كبيرة.وفيما بخص قضايا المنطقة، شدد على ضرورة الحد من تهديد أمن الممرات الملاحية، مؤكدا دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لإيجاد حل سياسي على أساس احترام سيادة الدول على أراضيها واستقلالها، كما دعا إلى "حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة".وانطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

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