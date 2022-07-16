https://arabic.sputniknews.com/20220716/-الطائرات-الإسرائيلية-تقصف-موقعين-في-غزة-1065123351.html
الطائرات الإسرائيلية تقصف موقعين في غزة
الطائرات الإسرائيلية تقصف موقعين في غزة
أفادت تقارير إعلامية بأن طائرات إسرائيلية قصفت موقعين في مدينة غزة ووسط القطاع. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T06:56+0000
2022-07-16T06:56+0000
2022-07-16T06:56+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، موقعين أحدهما في منطقة الشيخ عجلين، جنوب مدينة غزة، والآخر في مخيم النصيرات، وسط القطاع.وأوضحت الوكالة أن 10 صواريخ قصفت بها الطائرات موقع منطقة عجلين، مؤكدة أن الموقع الذي يعتبر منتجعا سياحيا قد تم تدميره بالكامل، بعد أن اشتعلت فيه النيران وألحقت الضرر بممتلكات المواطنين المجاورة للمكان.أما موقع مخيم النصيرات، فلفتت الوكالة إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفته بصاروخين دمراه بالكامل، وألحقا أضرارا كذلك ببيوت المواطنين المجاورين له، حسب الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/قناة-عبرية-حماس-تسمح-لمدني-إسرائيلي-دخول-غزة-لبحث-صفقة-تبادل-أسرى-1064430595.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم
الطائرات الإسرائيلية تقصف موقعين في غزة
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أفادت تقارير إعلامية بأن طائرات إسرائيلية قصفت موقعين في مدينة غزة ووسط القطاع.
ووفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، موقعين أحدهما في منطقة الشيخ عجلين، جنوب مدينة غزة، والآخر في مخيم النصيرات، وسط القطاع.
وأوضحت الوكالة أن 10 صواريخ قصفت بها الطائرات موقع منطقة عجلين، مؤكدة أن الموقع الذي يعتبر منتجعا سياحيا قد تم تدميره بالكامل، بعد أن اشتعلت فيه النيران وألحقت الضرر بممتلكات المواطنين المجاورة
للمكان.
أما موقع مخيم النصيرات، فلفتت الوكالة إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفته بصاروخين دمراه بالكامل، وألحقا أضرارا كذلك ببيوت المواطنين المجاورين له، حسب الوكالة.