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بايدن وابن زايد يبحثان فرص تنمية التعاون المشترك بين البلدين
بايدن وابن زايد يبحثان فرص تنمية التعاون المشترك بين البلدين
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الإماراتي محمد بن زايد، خلال لقائهما اليوم على هامش قمة الأمن والتنمية في مدينة جدة السعودية، إلى زيارة الولايات المتحدة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T13:07+0000
2022-07-16T13:07+0000
العالم العربي
جو بايدن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
جدة
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، إن "بايدن يدعو رئيس الإمارات إلى زيارة الولايات المتحدة".وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن بايدن وابن زايد بحثا "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك وتطويره على مختلف المستويات بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما نحو المستقبل".وأضافت أن بايدن قدم تعازيه في وفاة رئيس الإمارات الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، كما قدم للرئيس الحالي محمد بن زايد دعوة لزيارة الولايات المتحدة.وتابعت وكالة الأنباء الإماراتية: "ناقش الجانبان عددا من الفرص والتحديات الإقليمية والعالمية، التي تتطلب تنسيقا وثيقا بين دولة الإمارات والولايات المتحدة كونهما شريكين استراتيجيين. واستعرض اللقاء مختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنمية المستدامة بجانب البيئة والتغير المناخي والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكل أسس التنمية والاستقرار والتقدم".وتستضيف مدينة جدة السعودية، اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات والكويت (ممثلة بولي العهد) وعمان (ممثلة بنائب رئيس الوزراء) والبحرين وقطر، إلى جانب الرئيس المصري والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي. وانعقدت الجلسة الافتتاحية للقمة، حيث ألقى زعماء الدول المشاركة كلماتهم التي أجمعوا خلالها على ضرورة التعاون لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأزمات الغذاء والطاقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/ولي-عهد-الكويت-الأوضاع-في-المنطقة-تتطلب-منا-المزيد-من-التنسيق-والتشاور-1065139404.html
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العالم العربي, جو بايدن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, جدة

بايدن وابن زايد يبحثان فرص تنمية التعاون المشترك بين البلدين

13:07 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الإماراتي محمد بن زايد، خلال لقائهما اليوم على هامش قمة الأمن والتنمية في مدينة جدة السعودية، إلى زيارة الولايات المتحدة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، إن "بايدن يدعو رئيس الإمارات إلى زيارة الولايات المتحدة".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن بايدن وابن زايد بحثا "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك وتطويره على مختلف المستويات بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما نحو المستقبل".

وأضافت أن بايدن قدم تعازيه في وفاة رئيس الإمارات الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، كما قدم للرئيس الحالي محمد بن زايد دعوة لزيارة الولايات المتحدة.

وتابعت وكالة الأنباء الإماراتية: "ناقش الجانبان عددا من الفرص والتحديات الإقليمية والعالمية، التي تتطلب تنسيقا وثيقا بين دولة الإمارات والولايات المتحدة كونهما شريكين استراتيجيين. واستعرض اللقاء مختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنمية المستدامة بجانب البيئة والتغير المناخي والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكل أسس التنمية والاستقرار والتقدم".
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13:01 GMT
وتستضيف مدينة جدة السعودية، اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات والكويت (ممثلة بولي العهد) وعمان (ممثلة بنائب رئيس الوزراء) والبحرين وقطر، إلى جانب الرئيس المصري والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي.
وانعقدت الجلسة الافتتاحية للقمة، حيث ألقى زعماء الدول المشاركة كلماتهم التي أجمعوا خلالها على ضرورة التعاون لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأزمات الغذاء والطاقة.
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