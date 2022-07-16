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https://arabic.sputniknews.com/20220716/-تكريم-الطبيبة-السعودية-أم-المتطوعين-في-الحج-1065125782.html
تكريم الطبيبة السعودية "أم المتطوعين" في الحج
تكريم الطبيبة السعودية "أم المتطوعين" في الحج
كرمت السلطات السعودية المواطنة والطبيبة، سميحة سنان، وذلك بعد خدماتها المستمرة في خدمة الحجاج خلال موسم الحج الأخير. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T07:45+0000
2022-07-16T07:51+0000
العالم العربي
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نقلت وكالة "إسلام نيوز" تصريحات وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، الذي عبر عن إعجابه بالطبيبة والمواطنة سميحة سنان البالغة من العمر 65، واصفا إياها بـ "أم المتطوعين".جاءت تصريحات الوزير خلال جولة تفقدية على أحد المراكز المولجة بخدمة الحجاج قال خلالها إن "الطبيبة سنان تقاعدت من العمل لكنها لم تتوقف عن مساعدة الحجاج يوماً". وبحسب الوكالة عملت الدكتورة سميحة سنان في مستشفيات المملكة لمدة 43 عامًا وتقاعدت منذ 4 سنوات، لكن مع ظهور فيروس كورونا المستجد عادت إلى العمل وبدون مقابل، لأنها أدركت أن الأطباء لا يمكنهم التعامل مع العدد الكبير من المرضى خلال الجائحة.وقالت سنان للوكالة: "ما زلت قادرة على العطاء وكنت أرغب في خدمة ديني وبلدي، لذلك تقدمت بطلب على موقع وزارة الصحة للحصول على وظيفة كمتطوع. كنت أخشى أن يتم رفضي بسبب عمري، لكن الوزارة وافقت على طلبي وبدأت العمل على الفور".وتابعت قائلة: "بسبب عمري تم إرسالي للعمل في مستشفى صغير في مكة، لكنني رفضت وحصلت على إحالة إلى مركز المسفلة التخصصي للعدوى".وأضافت قائلة "عملت هناك مدة عامين، 12 ساعة في اليوم خلال 7 أيام في الأسبوع" وبعد انحسار الوباء انتقلت الدكتورة سنان للعمل في المسجد الحرام لمساعدة الحجاج خلال أيام الحج.
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العالم العربي

تكريم الطبيبة السعودية "أم المتطوعين" في الحج

07:45 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 16.07.2022)
© AP Photo / Amr Nabilالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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كرمت السلطات السعودية المواطنة والطبيبة، سميحة سنان، وذلك بعد خدماتها المستمرة في خدمة الحجاج خلال موسم الحج الأخير.
نقلت وكالة "إسلام نيوز" تصريحات وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، الذي عبر عن إعجابه بالطبيبة والمواطنة سميحة سنان البالغة من العمر 65، واصفا إياها بـ "أم المتطوعين".
جاءت تصريحات الوزير خلال جولة تفقدية على أحد المراكز المولجة بخدمة الحجاج قال خلالها إن "الطبيبة سنان تقاعدت من العمل لكنها لم تتوقف عن مساعدة الحجاج يوماً".
وبحسب الوكالة عملت الدكتورة سميحة سنان في مستشفيات المملكة لمدة 43 عامًا وتقاعدت منذ 4 سنوات، لكن مع ظهور فيروس كورونا المستجد عادت إلى العمل وبدون مقابل، لأنها أدركت أن الأطباء لا يمكنهم التعامل مع العدد الكبير من المرضى خلال الجائحة.
وقالت سنان للوكالة: "ما زلت قادرة على العطاء وكنت أرغب في خدمة ديني وبلدي، لذلك تقدمت بطلب على موقع وزارة الصحة للحصول على وظيفة كمتطوع. كنت أخشى أن يتم رفضي بسبب عمري، لكن الوزارة وافقت على طلبي وبدأت العمل على الفور".
وتابعت قائلة: "بسبب عمري تم إرسالي للعمل في مستشفى صغير في مكة، لكنني رفضت وحصلت على إحالة إلى مركز المسفلة التخصصي للعدوى".
وأضافت قائلة "عملت هناك مدة عامين، 12 ساعة في اليوم خلال 7 أيام في الأسبوع" وبعد انحسار الوباء انتقلت الدكتورة سنان للعمل في المسجد الحرام لمساعدة الحجاج خلال أيام الحج.

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