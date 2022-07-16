https://arabic.sputniknews.com/20220716/-زوارق-البحرية-الإسرائيلية-تطلق-نيران-رشاشاتها-الثقيلة-على-مراكب-صيد-فلسطينية-1065125905.html
زوارق البحرية الإسرائيلية تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة على مراكب صيد فلسطينية
زوارق البحرية الإسرائيلية تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة على مراكب صيد فلسطينية
أكدت تقارير إعلامية أن الزوارق التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية أطلقت النار على مراكب صيد فلسطينية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T07:53+0000
2022-07-16T07:53+0000
2022-07-16T07:53+0000
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
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ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الزوارق الإسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة نحو مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال قطاع غزة.ونقلت الوكالة عن "مصادر محلية"، تأكيدها أن مراكب الصيادين الفلسطينيين تعمل بطريقة سليمة في شمال قطاع غزة، وأن الزوارق الإسرائيلية صوبت نحوها نيران رشاشاتها، لكنها لم تبلغ عن أي إصابات بين الصيادين.ولفتت إلى أنها تقوم عمدا بتخريب المراكب، والاستيلاء على عدد منها، بعد اعتقال أصحابها من الصيادين.
https://arabic.sputniknews.com/20210725/إسرائيل-تقلص-مساحة-الصيد-في-بحر-قطاع-غزة-من-12-إلى-6-أميال-1049660497.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
زوارق البحرية الإسرائيلية تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة على مراكب صيد فلسطينية
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أكدت تقارير إعلامية أن الزوارق التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية أطلقت النار على مراكب صيد فلسطينية.
ووفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الزوارق الإسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة نحو مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال قطاع غزة.
ونقلت الوكالة عن "مصادر محلية"، تأكيدها أن مراكب الصيادين
الفلسطينيين تعمل بطريقة سليمة في شمال قطاع غزة، وأن الزوارق الإسرائيلية صوبت نحوها نيران رشاشاتها، لكنها لم تبلغ عن أي إصابات بين الصيادين.
وقالت المصادر إن الزوارق الإسرائيلية "تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة، وتعتقل العديد منهم، وتصيب آخرين".
ولفتت إلى أنها تقوم عمدا بتخريب المراكب، والاستيلاء على عدد منها، بعد اعتقال أصحابها من الصيادين.