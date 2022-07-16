https://arabic.sputniknews.com/20220716/-زوارق-البحرية-الإسرائيلية-تطلق-نيران-رشاشاتها-الثقيلة-على-مراكب-صيد-فلسطينية-1065125905.html

زوارق البحرية الإسرائيلية تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة على مراكب صيد فلسطينية

زوارق البحرية الإسرائيلية تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة على مراكب صيد فلسطينية

أكدت تقارير إعلامية أن الزوارق التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية أطلقت النار على مراكب صيد فلسطينية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T07:53+0000

2022-07-16T07:53+0000

2022-07-16T07:53+0000

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

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ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الزوارق الإسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة نحو مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال قطاع غزة.ونقلت الوكالة عن "مصادر محلية"، تأكيدها أن مراكب الصيادين الفلسطينيين تعمل بطريقة سليمة في شمال قطاع غزة، وأن الزوارق الإسرائيلية صوبت نحوها نيران رشاشاتها، لكنها لم تبلغ عن أي إصابات بين الصيادين.ولفتت إلى أنها تقوم عمدا بتخريب المراكب، والاستيلاء على عدد منها، بعد اعتقال أصحابها من الصيادين.

https://arabic.sputniknews.com/20210725/إسرائيل-تقلص-مساحة-الصيد-في-بحر-قطاع-غزة-من-12-إلى-6-أميال-1049660497.html

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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة