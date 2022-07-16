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https://arabic.sputniknews.com/20220716/27-مليار-دولار-قيمة-صادرات-تركيا-من-المجوهرات-في-النصف-الأول-من-2022-1065146598.html
2.7 مليار دولار قيمة صادرات تركيا من المجوهرات في النصف الأول من 2022
2.7 مليار دولار قيمة صادرات تركيا من المجوهرات في النصف الأول من 2022
بلغت عائدات صادرات تركيا من المجوهرات، خلال النصف الأول من العام الحالي 2.7 مليار دولار تقريبا. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T14:35+0000
2022-07-16T14:35+0000
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك، أن قيمة صادرات البلاد من المجوهرات خلال النصف الأول من 2022، بلغت مليارين و697 مليونا و965 ألف دولار.وأشارت إلى أن صادرات تركيا من قطاع المجوهرات، شهدت نموا بنسبة 9 في المئة خلال النصف الأول 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول ضمن الدول الأكثر استيرادا للمجوهرات من تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 505 ملايين و742 ألف دولار.واحتلت الإمارات المركز الثاني بـ 478 مليونا و249 ألف دولار، ثم حلت بعدها هونغ كونغ بـ282 مليونا و799 ألف دولار، ثم العراق بـ 152 مليونا و536 ألف دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/تركيا-نلعب-دورا-رئيسيا-لحل-أزمة-الغذاء-ونقص-الحبوب-1065140151.html
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أخبار تركيا اليوم

2.7 مليار دولار قيمة صادرات تركيا من المجوهرات في النصف الأول من 2022

14:35 GMT 16.07.2022
© Sputnik . M.HEMEDAمتحف المجوهرات المصري بمدينة الإسكندرية... يحتوي على أكثر من 11 ألف قطعة مجوهرات
متحف المجوهرات المصري بمدينة الإسكندرية... يحتوي على أكثر من 11 ألف قطعة مجوهرات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . M.HEMEDA
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بلغت عائدات صادرات تركيا من المجوهرات، خلال النصف الأول من العام الحالي 2.7 مليار دولار تقريبا.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك، أن قيمة صادرات البلاد من المجوهرات خلال النصف الأول من 2022، بلغت مليارين و697 مليونا و965 ألف دولار.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
تركيا: نلعب دورا رئيسيا لحل أزمة الغذاء ونقص الحبوب
13:00 GMT
وأشارت إلى أن صادرات تركيا من قطاع المجوهرات، شهدت نموا بنسبة 9 في المئة خلال النصف الأول 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول ضمن الدول الأكثر استيرادا للمجوهرات من تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 505 ملايين و742 ألف دولار.
واحتلت الإمارات المركز الثاني بـ 478 مليونا و249 ألف دولار، ثم حلت بعدها هونغ كونغ بـ282 مليونا و799 ألف دولار، ثم العراق بـ 152 مليونا و536 ألف دولار.
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