https://arabic.sputniknews.com/20220716/4-نصائح-لتقوية-مناعة-الأطفال-في-مواجهة-كورونا-1065164088.html
4 نصائح لتقوية مناعة الأطفال في مواجهة كورونا
4 نصائح لتقوية مناعة الأطفال في مواجهة كورونا
مع عودة معدل الإصابات بفيروس كورونا للتصاعد مرة أخرى في مصر، قدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح لتقوية مناعة الأطفال في مواجهة الفيروس. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T21:13+0000
2022-07-16T21:13+0000
2022-07-16T21:13+0000
فيروس كورونا
أخبار مصر الآن
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وقالت وزارة الصحة المصرية في انفوجراف، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إن هناك ٤ طرق لتقوية مناعة الأطفال ضد فيروس كورونا.وأوضحت الوزارة أن هذه الطرق تتمثل في "تناول غذاء صحي، وشرب عصائر الفاكهة الطبيعية، وممارسة الرياضة، والنوم مبكرا".وكان رئيس الحكومة في مصر، مصطفى مدبولي، دعا الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد ارتفاع معدل الإصابات الذي تشهده البلاد حاليا.وأوقفت مصر الإعلان اليومي لعدد إصابات كورونا، وقررت أن يكون الإعلان أسبوعيا، وأعلن مستشار رئيس الجمهورية في مصر لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين، في الفترة الماضية، زيادة أعداد إصابات كورونا في البلاد بنسبة 8%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, أخبار مصر الآن
4 نصائح لتقوية مناعة الأطفال في مواجهة كورونا
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مع عودة معدل الإصابات بفيروس كورونا للتصاعد مرة أخرى في مصر، قدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح لتقوية مناعة الأطفال في مواجهة الفيروس.
وقالت وزارة الصحة المصرية
في انفوجراف، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إن هناك ٤ طرق لتقوية مناعة الأطفال ضد فيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الطرق تتمثل في "تناول غذاء صحي، وشرب عصائر الفاكهة الطبيعية، وممارسة الرياضة، والنوم مبكرا".
وكان رئيس الحكومة في مصر، مصطفى مدبولي، دعا الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد ارتفاع معدل الإصابات الذي تشهده البلاد حاليا.
وأوقفت مصر الإعلان اليومي لعدد إصابات كورونا، وقررت أن يكون الإعلان أسبوعيا، وأعلن مستشار رئيس الجمهورية في مصر لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين، في الفترة الماضية، زيادة أعداد إصابات كورونا في البلاد بنسبة 8%.