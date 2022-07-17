https://arabic.sputniknews.com/20220717/أسترالي-يكسر-قلب-لاجئ-سوري-بـالخطأ-ويبحث-عنه-طالبا-السماح-1065173186.html
أسترالي يكسر قلب لاجئ سوري بـ"الخطأ" ويبحث عنه طالبا السماح
أسترالي يكسر قلب لاجئ سوري بـ"الخطأ" ويبحث عنه طالبا السماح
تداول نشطاء على مواقع التواصل قصة شاب أسترالي بحث عن لاجئ سوري، ليعتذر منه بعد أن شعر بالذنب لـ"كسره قلب" اللاجئ بطريقة غير مقصودة. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T08:40+0000
2022-07-17T08:40+0000
2022-07-17T08:40+0000
مجتمع
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وتعود أحداث القصة لسوء التفاهم الذي حصل بين الطرفين عندما قام اللاجئ السوري المعروف باسم سامي عبيد بإيصال الطعام لمنزل الشاب الأسترالي، ليتفاجأ بالأخير وهو يصرخ من داخل منزله بشكل هستيري ويطالبه بالابتعاد عن الباب.لينشر الشاب مارك ولشليب مقطعا مصورا يعتذر فيه عن الموقف الذي حصل مطالبا بمن يشاهد الفيديو بمساعدته للعثور على السوري، وأنه كان يوجه حديثه لكلبه مطالبا إياه بالابتعاد عن الباب لحظة وصول العامل السوري الذي أوصل الطلبية للأسترالي.الشاب الأسترالي بعد أن راجع كاميرا المراقبة أدرك سوء التفاهم الذي وقع، حيث شعر بالحزن لينشر فيديو على تيك توك معلناً رحلة بحث عن اللاجئ السوري ليعتذر له، وتم له ما أراد عن طريق ابنته ليلتقي به شخصياً ويعتذر له على الموقف.وكتعويض أطلق مارك حملة تبرعات باسم اللاجئ السوري ليحقق حلمه في شراء بطاقة طائرة لزيارة عائلته في فرنسا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
أسترالي يكسر قلب لاجئ سوري بـ"الخطأ" ويبحث عنه طالبا السماح
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تداول نشطاء على مواقع التواصل قصة شاب أسترالي بحث عن لاجئ سوري، ليعتذر منه بعد أن شعر بالذنب لـ"كسره قلب" اللاجئ بطريقة غير مقصودة.
وتعود أحداث القصة لسوء التفاهم الذي حصل بين الطرفين عندما قام اللاجئ السوري المعروف باسم سامي عبيد بإيصال الطعام لمنزل الشاب الأسترالي، ليتفاجأ بالأخير وهو يصرخ من داخل منزله بشكل هستيري ويطالبه بالابتعاد عن الباب.
لينشر الشاب مارك ولشليب مقطعا مصورا يعتذر فيه عن الموقف الذي حصل مطالبا بمن يشاهد الفيديو بمساعدته للعثور على السوري، وأنه كان يوجه حديثه لكلبه مطالبا إياه بالابتعاد عن الباب لحظة وصول العامل السوري الذي أوصل الطلبية للأسترالي.
الشاب الأسترالي بعد أن راجع كاميرا المراقبة أدرك سوء التفاهم الذي وقع، حيث شعر بالحزن لينشر فيديو على تيك توك معلناً رحلة بحث عن اللاجئ السوري ليعتذر له، وتم له ما أراد عن طريق ابنته ليلتقي به شخصياً ويعتذر له على الموقف.
وكتعويض أطلق مارك حملة تبرعات باسم اللاجئ السوري ليحقق حلمه في شراء بطاقة طائرة لزيارة عائلته في فرنسا.