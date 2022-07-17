https://arabic.sputniknews.com/20220717/ألمانيا-تخفض-معدلات-تخزين-الغاز-1065169233.html
ألمانيا تخفض معدلات تخزين الغاز
ألمانيا تخفض معدلات تخزين الغاز
خففت ألمانيا من معدلات حقن مخازن الغاز الخاصة بها تحت الأرض بالمادة واقترب توليد طاقة الرياح في أوروبا من مستويات أوائل يوليو. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T06:42+0000
2022-07-17T06:42+0000
2022-07-17T06:42+0000
اقتصاد
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وبحسب بيانات Gas Infrastructure Europe (GIE) و WindEurope، فقد بلغ متوسط معدل إشغال "قطارات الأنفاق" الألمانية في 15 يوليو 64.44٪، وارتفع الرقم 0.05 نقطة مئوية في اليوم مقارنة بـ 0.08 و0.01 نقطة مئوية في الأيام السابقة.بلغ حجم توليد طاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي في 16 يوليو 14.5% واقترب من مستوى أوائل يوليو، وفقًا لبيانات من WindEurope. للمقارنة، بلغ متوسط رقم الأسبوع الماضي 15.26%، والشهر الماضي 11.23%، وهو الحد الأدنى منذ بداية العام.هذا ويخضع خط "نورد ستريم" للصيانة المجدولة، وقد تم تعليق عمليات التسليم من خلاله من 11 إلى 21 يوليو.من المتوقع أن تظل عمليات تسليم الغاز الروسي التي تمر عبر الأراضي الأوكرانية على نفس المستوى، وفقًا للمعلومات الواردة على موقع GTS Operator of Ukraine. ويبلغ طلب ضخ الغاز عبر محطة قياس الغاز "سودجا" ليوم 17 يوليو، 41 مليون متر مكعب مقابل 41.6 مليون متر مكعب في اليوم السابق. ظل المؤشر صامدا، منذ نهاية مايو، عند مستوى 40-42 مليون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
ألمانيا تخفض معدلات تخزين الغاز
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خففت ألمانيا من معدلات حقن مخازن الغاز الخاصة بها تحت الأرض بالمادة واقترب توليد طاقة الرياح في أوروبا من مستويات أوائل يوليو.
وبحسب بيانات Gas Infrastructure Europe (GIE) و WindEurope، فقد بلغ متوسط
معدل إشغال "قطارات الأنفاق" الألمانية في 15 يوليو 64.44٪، وارتفع الرقم 0.05 نقطة مئوية في اليوم مقارنة بـ 0.08 و0.01 نقطة مئوية في الأيام السابقة.
وقامت ألمانيا بسحب أكثر نشاطا من مرافق التخزين بعد إغلاق خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى المنطقة - نورد ستريم - للصيانة المجدولة. أدى نقص الغاز في السوق الألمانية إلى حقيقة أن ألمانيا في 12 يوليو، لأول مرة منذ أربعة أشهر، منذ 4 أبريل، تحولت إلى الاعتماد على سحب الغاز من منشآتها التخزينية.
بلغ حجم توليد طاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي في 16 يوليو 14.5% واقترب من مستوى أوائل يوليو، وفقًا لبيانات من WindEurope. للمقارنة، بلغ متوسط رقم الأسبوع الماضي 15.26%، والشهر الماضي 11.23%، وهو الحد الأدنى منذ بداية العام.
هذا ويخضع خط
"نورد ستريم" للصيانة المجدولة، وقد تم تعليق عمليات التسليم من خلاله من 11 إلى 21 يوليو.
من المتوقع أن تظل عمليات تسليم الغاز الروسي التي تمر عبر الأراضي الأوكرانية على نفس المستوى، وفقًا للمعلومات الواردة على موقع GTS Operator of Ukraine. ويبلغ طلب ضخ الغاز عبر محطة قياس الغاز "سودجا" ليوم 17 يوليو، 41 مليون متر مكعب مقابل 41.6 مليون متر مكعب في اليوم السابق. ظل المؤشر صامدا، منذ نهاية مايو، عند مستوى 40-42 مليون.