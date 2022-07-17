https://arabic.sputniknews.com/20220717/أمريكا-تعلق-على-أحداث-النيل-الأزرق-الدامية-في-السودان-بعد-مقتل-65-شخصا-1065192111.html
أمريكا تعلق على أحداث "النيل الأزرق" الدامية في السودان بعد مقتل 65 شخصا
أمريكا تعلق على أحداث "النيل الأزرق" الدامية في السودان بعد مقتل 65 شخصا
عبرت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، لوسي تاملين، مساء اليوم الأحد، عن "القلق جراء أعمال العنف في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان التي أسفرت... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T16:28+0000
2022-07-17T16:28+0000
2022-07-17T16:28+0000
أخبار السودان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحثت تاملين، في تدوينة على صفحة السفارة في "فيسبوك": "المتأثرين بالأحداث الدخول في حوار وعدم السعي إلى الانتقام"، داعية السلطات السودانية إلى حماية المدنيين وتقديم الدعم الطبي العاجل للمصابين.وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق جنوب السودان إلى 65 قتيلاً على الأقل. وقال وزير الصحة في الولاية، جمال ناصر السيد، إن القتال بين قبيلتي الهوسا وبيرتا في ولاية النيل الأزرق أسفر عن إصابة حوالي 150 آخرين.يأتي ذلك، بالتزامن مع عودة الحراك الشعبي في السودان، فقط أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تعلق على أحداث "النيل الأزرق" الدامية في السودان بعد مقتل 65 شخصا
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عبرت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، لوسي تاملين، مساء اليوم الأحد، عن "القلق جراء أعمال العنف في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان التي أسفرت عن مقتل 65 شخصا".
وحثت تاملين، في تدوينة على صفحة السفارة في "فيسبوك": "المتأثرين بالأحداث الدخول في حوار وعدم السعي إلى الانتقام"، داعية السلطات السودانية إلى حماية المدنيين وتقديم الدعم الطبي العاجل للمصابين.
وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية
في ولاية النيل الأزرق جنوب السودان إلى 65 قتيلاً على الأقل. وقال وزير الصحة في الولاية، جمال ناصر السيد، إن القتال بين قبيلتي الهوسا وبيرتا في ولاية النيل الأزرق أسفر عن إصابة حوالي 150 آخرين.
يأتي ذلك، بالتزامن مع عودة الحراك الشعبي في السودان، فقط أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين
الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم.