https://arabic.sputniknews.com/20220717/إسبانيا-أكثر-من-30-حريق-غابات-نشط-في-مناطق-مختلفة-1065166286.html

إسبانيا.. أكثر من 30 حريق غابات نشط في مناطق مختلفة

إسبانيا.. أكثر من 30 حريق غابات نشط في مناطق مختلفة

أفاد التلفزيون الإسباني الرسمي، يوم السبت، بأن قوات الإطفاء تحاول مكافحة أكثر من 30 حريق غابات نشط في مناطق مختلفة من البلاد. لافتا إلى أنها دمرت أكثر من 14... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T01:28+0000

2022-07-17T01:28+0000

2022-07-17T01:28+0000

حرائق الغابات

أخبار العالم الآن

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وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الإعلان خلال الساعات الماضية عن عشرات الحرائق في عدة أقاليم إسبانية، لا سيما الأندلس جنوبا، وغاليثيا في الشمال الشرقي، وإكستريمادورا وكاستيا وليون، مشيرا إلى أن محاولات السيطرة عليها تواجه صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.وأوضح أن السلطات أجلت آلاف الأشخاص، يوم السبت، بسبب الحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة في عدة محافظات، منها ملقا جنوبا، حيث نشب حريق في ميخاس تسبب بتدمير أكثر من 1890 هكتارا، ودفع السلطات إلى إجلاء 3065 شخصا من منازلهم.ويأتي ذلك تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد، والتي بدأت يوم الأحد الماضي وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل، علما أن بعض المناطق سجلت درجات حرارة وصلت إلى 45 مئوية، فيما سجل عدد كبير منها 44 درجة مئوية.كما تسببت موجة الحر في وفاة 360 شخصا بحسب ما كشف عنه معهد كارلوس الثالث التابع لوزارة الصحة الإسبانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220715/غابات-أوروبا-تحترق-البرتغال-وكرواتيا-وإسبانيا-وفرنسا-تصارع-للسيطرة-على-الوضع-1065077532.html

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حرائق الغابات, أخبار العالم الآن