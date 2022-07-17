https://arabic.sputniknews.com/20220717/إسبانيا-الجزائر-بلد-موثوق-في-مجال-الغاز--1065178874.html
إسبانيا: الجزائر بلد موثوق في مجال الغاز
إسبانيا: الجزائر بلد موثوق في مجال الغاز
أكد المدير العام لشركة "إيناغاز" الإسبانية، أرتورو غونزالو، أن الجزائر بلد موثوق في مجال الغاز. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T11:29+0000
2022-07-17T11:29+0000
2022-07-17T11:30+0000
العالم
حكومة إسبانيا
توريد غاز
الجزائر
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وقال غونزالو في تصريح لجريدة "ألباييس" المحلية: "من المعتاد في الصيف استخدام كميات أقل من الغاز الجزائري مقارنة بأوقات أخرى من العام، فهو يعمل بنسبة 100% حسب التوقعات والعقود والجدول الزمني".وأشار المتحدث إلى أن "الجزائر التزمت دائما وفي جميع الظروف، منذ عام 1996 وحتى يومنا هذا بالعقود المبرمة ليس لدي شك أو قلق حيال ذلك".وفي شهر مايو/أيار 2022، أكد سفير الجزائر لدى إيطاليا عبد الكريم طواهرية استعداد السلطات الجزائرية لقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن إسبانيا، إذا لم تحترم الأخيرة الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين.وقال طواهرية: "إذا قررت إسبانيا إعادة تصدير الغاز الذي تشتريه من الجزائر إلى دول ثالثة، فقد توقف الجزائر بدورها الإمدادات إلى مدريد".وأضاف السفير: "إذا قامت إسبانيا بإعادة تصدير الغاز إلى دول أخرى، فلن تفي الجزائر بالتزاماتها. لأن إسبانيا ستكون أول من يختار عدم احترامها".وتابع: "لقد غيّر رئيس الحكومة الإسبانية الموقف التقليدي لإسبانيا (بشأن الصحراء الغربية)، لا نعرف لماذا ولكن يمكننا تخيل ذلك. أريد أن أقول إنه ليس لدينا مشاكل مع الشعب الإسباني".
الجزائر
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سبوتنيك عربي
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العالم, حكومة إسبانيا, توريد غاز, الجزائر
إسبانيا: الجزائر بلد موثوق في مجال الغاز
11:29 GMT 17.07.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 17.07.2022) تابعنا عبر
أكد المدير العام لشركة "إيناغاز" الإسبانية، أرتورو غونزالو، أن الجزائر بلد موثوق في مجال الغاز.
وقال غونزالو في تصريح
لجريدة "ألباييس" المحلية: "من المعتاد في الصيف استخدام كميات أقل من الغاز الجزائري مقارنة بأوقات أخرى من العام، فهو يعمل بنسبة 100% حسب التوقعات والعقود والجدول الزمني".
وأضاف: "لقد حازت الجزائر على ثقتنا، خاصة وأنها احترمت العقود وصرحت مرارا بأنها ستواصل القيام بذلك".
وأشار المتحدث إلى أن "الجزائر التزمت دائما وفي جميع الظروف، منذ عام 1996 وحتى يومنا هذا بالعقود المبرمة ليس لدي شك أو قلق حيال ذلك".
وفي شهر مايو/أيار 2022، أكد سفير الجزائر لدى إيطاليا عبد الكريم طواهرية استعداد السلطات الجزائرية لقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن إسبانيا، إذا لم تحترم الأخيرة الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين.
وقال طواهرية: "إذا قررت إسبانيا إعادة تصدير الغاز الذي تشتريه من الجزائر إلى دول ثالثة، فقد توقف الجزائر بدورها الإمدادات إلى مدريد".
وأضاف السفير: "إذا قامت إسبانيا بإعادة تصدير الغاز إلى دول أخرى، فلن تفي الجزائر بالتزاماتها. لأن إسبانيا ستكون أول من يختار عدم احترامها".
وتابع: "لقد غيّر رئيس الحكومة الإسبانية الموقف التقليدي لإسبانيا (بشأن الصحراء الغربية)، لا نعرف لماذا ولكن يمكننا تخيل ذلك. أريد أن أقول إنه ليس لدينا مشاكل مع الشعب الإسباني".