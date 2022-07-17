https://arabic.sputniknews.com/20220717/إسرائيل-تعلن-تسجيل-إصابات-بسلالة-جديدة-من-كورونا-1065192871.html
إسرائيل تعلن تسجيل إصابات بسلالة جديدة من كورونا
إسرائيل تعلن تسجيل إصابات بسلالة جديدة من كورونا
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 3 إصابات بسلالة جديدة من فيروس كورونا. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T16:49+0000
2022-07-17T16:49+0000
2022-07-17T16:49+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وقالت الوزارة في بيان، إنه بعد اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR ) للكشف عن فيروس كورونا والحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA) التي أجريت في الأيام الأخيرة على العائدين من الخارج، تم اكتشاف 3 حالات تحمل السلالة الفرعية الجديدة BA 2.75.وأوضحت ان أحد المصابين عاد من الهند، فيما عاد الاثنان الآخران من فرنسا.وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 4333 إصابة جديدة بكورونا.وأضافت الوزارة أن العدد الجديد للمصابين يرفع حصيلة الحالات النشطة (المصابين الحاليين بكورونا) في إسرائيل إلى 58724 تم نقل 430 إلى المستشفى في حالة حرجة، من بينهم 74 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي، على ما نقلت صحيفة "دفار" العبرية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
إسرائيل تعلن تسجيل إصابات بسلالة جديدة من كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 3 إصابات بسلالة جديدة من فيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان، إنه بعد اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR ) للكشف عن فيروس كورونا والحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA) التي أجريت في الأيام الأخيرة على العائدين من الخارج، تم اكتشاف 3 حالات تحمل السلالة الفرعية الجديدة BA 2.75.
وأوضحت ان أحد المصابين عاد من الهند، فيما عاد الاثنان الآخران من فرنسا.
وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 4333 إصابة جديدة بكورونا.
وأضافت الوزارة أن العدد الجديد للمصابين يرفع حصيلة الحالات النشطة (المصابين الحاليين بكورونا) في إسرائيل إلى 58724 تم نقل 430 إلى المستشفى في حالة حرجة، من بينهم 74 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي، على ما نقلت صحيفة
"دفار" العبرية.