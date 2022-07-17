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إسرائيل تعلن عودة العمالة الأردنية للعمل في إيلات
إسرائيل تعلن عودة العمالة الأردنية للعمل في إيلات
أعلنت السلطات الإسرائيلية عودة العمالة الأردنية إلى العمل في إسرائيل بداية من الاول من شهر أغسطس المقبل. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T21:08+0000
2022-07-17T21:08+0000
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وبحسب صفحة "إسرائيل تتكلم العربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، سوف تعود العمالة الإردنية للعمل في إيلات مع إلغاء متطلبات الإقامة بسبب قيود فيروس كورونا.وأكدت الصفحة أن الحكومة الاسرائيلية ووزارة الخارجية وسلطة السكان والهجرة في إسرائيل اتفقوا مع هيئة السلطة الاقتصادية لمدينة العقبة الأردنية على ترتيبات عودة العمال الأردنيين للعمل في مدينة إيلات.وأشارت الصفحة إلى أنه من المفترض عودة نحو 2000 عامل أردني للعمل في فنادق مدينة إيلات الساحلية، أول شهر أغسطس، بالإضافة إلى عودة نحو 300 عامل أردني من عدة تخصصات تشمل البناء والصناعة وتقديم الخدمات المتنوعة إلى العمل بالمدينة أيضا.ولفتت الصفحة إلى أن العمال الأردنين يدخلون ويخرجون يوميا عبر معبر رابين، وهو المعبر الحدودي الجنوبي الأقصى بين إسرائيل والأردن، ويقع على بُعد نحو 3 كم شمال مدينة إيلات.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي

إسرائيل تعلن عودة العمالة الأردنية للعمل في إيلات

21:08 GMT 17.07.2022
© AP Photo / Ariel Schalit الحدود بين إسرائيل إلى الأردن
 الحدود بين إسرائيل إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلنت السلطات الإسرائيلية عودة العمالة الأردنية إلى العمل في إسرائيل بداية من الاول من شهر أغسطس المقبل.
وبحسب صفحة "إسرائيل تتكلم العربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، سوف تعود العمالة الإردنية للعمل في إيلات مع إلغاء متطلبات الإقامة بسبب قيود فيروس كورونا.
وأكدت الصفحة أن الحكومة الاسرائيلية ووزارة الخارجية وسلطة السكان والهجرة في إسرائيل اتفقوا مع هيئة السلطة الاقتصادية لمدينة العقبة الأردنية على ترتيبات عودة العمال الأردنيين للعمل في مدينة إيلات.
وأشارت الصفحة إلى أنه من المفترض عودة نحو 2000 عامل أردني للعمل في فنادق مدينة إيلات الساحلية، أول شهر أغسطس، بالإضافة إلى عودة نحو 300 عامل أردني من عدة تخصصات تشمل البناء والصناعة وتقديم الخدمات المتنوعة إلى العمل بالمدينة أيضا.
ولفتت الصفحة إلى أن العمال الأردنين يدخلون ويخرجون يوميا عبر معبر رابين، وهو المعبر الحدودي الجنوبي الأقصى بين إسرائيل والأردن، ويقع على بُعد نحو 3 كم شمال مدينة إيلات.
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