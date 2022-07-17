https://arabic.sputniknews.com/20220717/إعلام-زواج-جينيفر-لوبيز-وبن-أفليك-في-لاس-فيغاس-1065197623.html

إعلام: زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك في لاس فيغاس

إعلام: زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك في لاس فيغاس

كشف وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، عن "زواج كل من النجمة الأمريكية، جينيفر لوبيز، والممثل الأمريكي، بن أفليك، في لاس فيغاس، بعد ثلاثة أشهر من خطوبتهما، وذلك... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T18:55+0000

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ووفقا لسجلات المحكمة التي حصل عليها موقع "TMZ"، ونقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "جينيفر لوبيز وبن أفليك حصلا على رخصة زواج في نيفادا، أمس السبت، وقال مصدر مقرب منهما إنهما الآن زوجان".وكانت لوبيز أعلنت العام الماضي، عن عودة العلاقة بينها وصديقها بن أفليك.وجاء إعلان لوبيز من خلال صورة شاركتها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي تبين تبادلهما القبلات على متن يخت، احتفالا بعيد ميلادها الـ52.كما تم تصوير جينيفر لوبيز مع بن أفليك في فيديو شاركته زميلتها الممثلة والصديقة ليا ريميني، والذي يتضمن صورا ومقاطع من عيد ميلاد الأخيرة في شهر يونيو/ حزيران قبل الماضي.والتقى بن أفليك وجينيفر لوبيز لأول مرة خلال عملهما سويا في فيلم "Gigli" من إنتاج 2003، وتحولت علاقتهما إلى صداقة وطيدة، وأصبحا من أشهر "ثنائيات هوليوود"، وكادا أن يتزوجا، إلا أنهما انفصلا في عام 2004، بعد أن دامت علاقتهما لأكثر من عام.وخلال فترة انفصالهما الطويلة، تزوج أفليك من الممثلة الأمريكية، جينيفر غارنر، وأنجب منها 3 أطفال، لكنهما حصلا على الطلاق رسميا في 2017، بينما كانت لوبيز متزوجة من المغني مارك أنتوني، وانفصلت عنه في 2014، وأنجبت منه طفلين، كما أنها كانت مخطوبة من لاعب البيسبول السابق، أليكس رودريغيز لمدة 4 سنوات.

https://arabic.sputniknews.com/20210725/جينيفر-لوبيز-تعلن-رسميا-ارتباطها-مجددا-بالممثل-بن-أفليك-بعد-19-عاما-من-الزواج-والانفصال-1049656884.html

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