عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220717/إعلام-مهاجم-أهلي-جدة-يقترب-من-الإعارة-إلى-النصر-السعودي--1065170767.html
إعلام: مهاجم أهلي جدة يقترب من الإعارة إلى النصر السعودي
إعلام: مهاجم أهلي جدة يقترب من الإعارة إلى النصر السعودي
قالت تقارير إعلامية إن عبد الرحمن غريب مهاجم أهلي جدة بات قريبا من الإعارة إلى فريق النصر السعودي. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T07:23+0000
2022-07-17T07:23+0000
نادي النصر السعودي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102761/75/1027617533_190:0:1381:670_1920x0_80_0_0_c7af4f1fcc9850927f68d025441a0830.png
ووفقا لجريدة عكاظ السعودية، نقلا عن "مصادرها"، أصبح غريب قريبا من الانضمام إلى نادي النصر على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط.وأوضحت المصادر أن الاتفاق تم بالفعل وأن ما تبقى عبارة عن بعض التفاصيل المتعلقة بما يطلبه اللاعب نفسه من امتيازات، وسيتم حسمها قريبا.ولفتت المصادر إلى أن عروضا كثيرة كان قد تم تقديمها إلى أهلي جدة، منها عروض من أندية الهلال والاتحاد والوحدة، لكن إدارة أهلي جدة وافقت على إعارته إلى النصر السعودي.وقد جدد غريب عقده مع أهلي جدة في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولمدة 3 سنوات حتى عام 2025.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/مسؤول-سابق-في-أهلي-جدة-تعاقد-نادي-الاتحاد-مع-حمد-الله-ضربة-معلم-1054383018.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102761/75/1027617533_339:0:1232:670_1920x0_80_0_0_7eae60ed8c879bd6ba1132e71d76e3a2.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي النصر السعودي

إعلام: مهاجم أهلي جدة يقترب من الإعارة إلى النصر السعودي

07:23 GMT 17.07.2022
© YouTube/Screenshotالنصر والرائد في الدوري السعودي
النصر والرائد في الدوري السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© YouTube/Screenshot
تابعنا عبرTelegram
قالت تقارير إعلامية إن عبد الرحمن غريب مهاجم أهلي جدة بات قريبا من الإعارة إلى فريق النصر السعودي.
ووفقا لجريدة عكاظ السعودية، نقلا عن "مصادرها"، أصبح غريب قريبا من الانضمام إلى نادي النصر على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط.
مشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
مسؤول سابق في أهلي جدة: تعاقد نادي الاتحاد مع حمد الله "ضربة معلم"
20 ديسمبر 2021, 16:34 GMT
وأوضحت المصادر أن الاتفاق تم بالفعل وأن ما تبقى عبارة عن بعض التفاصيل المتعلقة بما يطلبه اللاعب نفسه من امتيازات، وسيتم حسمها قريبا.
ولفتت المصادر إلى أن عروضا كثيرة كان قد تم تقديمها إلى أهلي جدة، منها عروض من أندية الهلال والاتحاد والوحدة، لكن إدارة أهلي جدة وافقت على إعارته إلى النصر السعودي.

وقد أبدى غريب رغبته في الانتقال من أهلي جدة بعد هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى، وذلك لرغبة اللاعب في الوجود بدوري المحترفين، ليستطيع اللعب مع المنتخب السعودي في مونديال قطر المقبل.

وقد جدد غريب عقده مع أهلي جدة في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولمدة 3 سنوات حتى عام 2025.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала