https://arabic.sputniknews.com/20220717/إعلام-مهاجم-أهلي-جدة-يقترب-من-الإعارة-إلى-النصر-السعودي--1065170767.html
إعلام: مهاجم أهلي جدة يقترب من الإعارة إلى النصر السعودي
إعلام: مهاجم أهلي جدة يقترب من الإعارة إلى النصر السعودي
قالت تقارير إعلامية إن عبد الرحمن غريب مهاجم أهلي جدة بات قريبا من الإعارة إلى فريق النصر السعودي. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T07:23+0000
2022-07-17T07:23+0000
2022-07-17T07:23+0000
نادي النصر السعودي
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ووفقا لجريدة عكاظ السعودية، نقلا عن "مصادرها"، أصبح غريب قريبا من الانضمام إلى نادي النصر على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط.وأوضحت المصادر أن الاتفاق تم بالفعل وأن ما تبقى عبارة عن بعض التفاصيل المتعلقة بما يطلبه اللاعب نفسه من امتيازات، وسيتم حسمها قريبا.ولفتت المصادر إلى أن عروضا كثيرة كان قد تم تقديمها إلى أهلي جدة، منها عروض من أندية الهلال والاتحاد والوحدة، لكن إدارة أهلي جدة وافقت على إعارته إلى النصر السعودي.وقد جدد غريب عقده مع أهلي جدة في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولمدة 3 سنوات حتى عام 2025.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/مسؤول-سابق-في-أهلي-جدة-تعاقد-نادي-الاتحاد-مع-حمد-الله-ضربة-معلم-1054383018.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي النصر السعودي
إعلام: مهاجم أهلي جدة يقترب من الإعارة إلى النصر السعودي
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قالت تقارير إعلامية إن عبد الرحمن غريب مهاجم أهلي جدة بات قريبا من الإعارة إلى فريق النصر السعودي.
ووفقا لجريدة
عكاظ السعودية، نقلا عن "مصادرها"، أصبح غريب قريبا من الانضمام إلى نادي النصر على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط.
20 ديسمبر 2021, 16:34 GMT
وأوضحت المصادر أن الاتفاق تم بالفعل وأن ما تبقى عبارة عن بعض التفاصيل
المتعلقة بما يطلبه اللاعب نفسه من امتيازات، وسيتم حسمها قريبا.
ولفتت المصادر إلى أن عروضا كثيرة كان قد تم تقديمها إلى أهلي جدة، منها عروض من أندية الهلال والاتحاد والوحدة، لكن إدارة أهلي جدة وافقت على إعارته إلى النصر السعودي.
وقد أبدى غريب رغبته في الانتقال من أهلي جدة بعد هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى، وذلك لرغبة اللاعب في الوجود بدوري المحترفين، ليستطيع اللعب مع المنتخب السعودي في مونديال قطر المقبل.
وقد جدد غريب عقده مع أهلي جدة في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولمدة 3 سنوات حتى عام 2025.