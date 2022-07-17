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https://arabic.sputniknews.com/20220717/إيران-أجرینا-مناورات-بهدف-ضرب-العمق-الإسرائيلي-في-حال-استهداف-منشآتنا-الحساسة-1065182591.html
إيران: أجرینا مناورات بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال استهداف منشآتنا الحساسة
إيران: أجرینا مناورات بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال استهداف منشآتنا الحساسة
قال رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي، إن بلاده أجرت مناورات موسعة بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال استهداف منشآتها الحساسة. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T12:53+0000
2022-07-17T12:53+0000
إيران
إسرائيل
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وحسب وكالة أنباء فارس، قال خرازي في تصريحات لوسائل إعلام: إن إسرائيل في مرحلة ضعف ودعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لها لن يعيدها للصدارة. وأضاف أن "استهداف أمننا انطلاقا من دول الجوار سيقابل برد على هذه الدول ورد مباشر على إسرائيل".وعن المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووي، أوضح المسؤول الإيراني من الصعب إجراء حوار مباشر مع واشنطن في ظل حالة من عدم الثقة.وأكد أن طهران لن تناقش مع أحد بشأن برنامجها الصاروخي وسياساتها الإقليمية لأن ذلك يعني الاستسلام.وعن إمكانية امتلاك إيران لقنبلة نووية، أجاب خرازي بأنه "ليس سرا أن لدينا القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية لكن لا قرار لدينا بذلك".ودعا لإطلاق حوار إقليمي بحضور دول مهمة كالسعودية وتركيا ومصر وقطر وغيرها.كما أشار إلى أن قطر قدمت مقترحات مهمة بشأن الحوار الإقليمي، وأن طهران أبدت استعدادها الكامل لذلك، لحل الخلافات سياسيا وأمنيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/صحيفة-تعاون-عسكري-ودبلوماسي-غير-مسبوق-بين-إسرائيل-والدول-العربية-لاحتواء-إيران--1065030345.html
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إيران, إسرائيل

إيران: أجرینا مناورات بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال استهداف منشآتنا الحساسة

12:53 GMT 17.07.2022
© AFP 2022 / HOالحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في "مناورات الرسول الأعظم"
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / HO
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قال رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي، إن بلاده أجرت مناورات موسعة بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال استهداف منشآتها الحساسة.
وحسب وكالة أنباء فارس، قال خرازي في تصريحات لوسائل إعلام: إن إسرائيل في مرحلة ضعف ودعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لها لن يعيدها للصدارة.
وأضاف أن "استهداف أمننا انطلاقا من دول الجوار سيقابل برد على هذه الدول ورد مباشر على إسرائيل".
وعن المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووي، أوضح المسؤول الإيراني من الصعب إجراء حوار مباشر مع واشنطن في ظل حالة من عدم الثقة.
وأكد أن طهران لن تناقش مع أحد بشأن برنامجها الصاروخي وسياساتها الإقليمية لأن ذلك يعني الاستسلام.
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
صحيفة: تعاون عسكري ودبلوماسي غير مسبوق بين إسرائيل والدول العربية لاحتواء إيران
13 يوليو, 15:27 GMT
وعن إمكانية امتلاك إيران لقنبلة نووية، أجاب خرازي بأنه "ليس سرا أن لدينا القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية لكن لا قرار لدينا بذلك".
ودعا لإطلاق حوار إقليمي بحضور دول مهمة كالسعودية وتركيا ومصر وقطر وغيرها.
كما أشار إلى أن قطر قدمت مقترحات مهمة بشأن الحوار الإقليمي، وأن طهران أبدت استعدادها الكامل لذلك، لحل الخلافات سياسيا وأمنيا.
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