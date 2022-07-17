https://arabic.sputniknews.com/20220717/إيران-تعلق-على-تشكيل-تحالف-جوي-إقليمي-السعودية-وإسرائيل-أضعف-من-أن-يشكلا-أي-تهديد-لنا-1065190025.html

إيران تعلق على تشكيل تحالف جوي إقليمي: السعودية وإسرائيل أضعف من أن يشكلا أي تهديد لنا

إيران تعلق على تشكيل تحالف جوي إقليمي: السعودية وإسرائيل أضعف من أن يشكلا أي تهديد لنا

علق مستشار الوفد الايراني في مفاوضات رفع الحظر محمد مرندي، على تشكيل تحالف جوي إقليمي يشارك فيه إسرائيل لمواجهة إيران. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T15:51+0000

2022-07-17T15:51+0000

2022-07-17T15:51+0000

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وقال مرندي، إنه "على ثقة بعدم وجود مثل هذا الموضوع الذي لايمكن أن يترك أي تأثير على طهران ولا يوجد أي بلد في المنطقة يعد منافسا لإيران إذ أن منافسها الوحيد هو أمريكا"، حسب وكالة فارس الإيرانية.واعتبر أن "السعودية والكيان الصهيوني أضعف من أن يشكلا أي تهديد ضد إيران التي تعتبر أكثر الدول تقدما من الناحية العسكرية في غرب آسيا".وأكد مرندي، أن "أمريكا ليست في المستوى الذي تفرض فيه إرادتها على الآخرين وعليها اتخاذ قرار ذكي وهو دعم الاتفاق النووي مع إيران"، منوها إلى رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، إلا انه أكد على الجانب الأمريكي أن يعطي امتيازات وذلك لأنه لايمكن لأمريكا أن تطالب بكل شيء يحلو لها.وأصاف: أن "الأمور التي طلبتها إيران لم تتحقق، فيما تزعم وسائل الإعلام الغربية أن الاتفاق مع إيران لم يتم التوصل إليه بسبب طلبها بشطب اسم قوات الحرس الثوري من قائمة ما يسمى الجماعات الإرهابية".وتابع: "هذا الموضوع لم تدرجه إيران كشرط مسبق، إذ أن الجانب الآخر استخدمه لوضع العقبات أمام المفاوضات، حيث أن ما تم طرحه القرار الأمريكي بنقض الاتفاق النووي وهو الأمر الذي ترفضه إيران إضافة إلى عدم رغبة واشنطن إلغاء الحظر الظالم على الشعب الإيراني".وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قال إنه "ليس على علم بأي مناقشات حول تحالف دفاعي إقليمي بين دول الخليج وإسرائيل"، مؤكدا أن السعودية لم تشارك في مثل هذه المحادثات.وقال بن فرحان إن القضية لم تُطرح خلال زيارة لبايدن، مضيفا أن قرار الرياض فتح المجال الجوي لم يكن مقدمة لعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل أو إجراءات أخرى بشأنها، مشيرا إلى أن بلاده "ملتزمة بالتوصل إلى تفاهم إيجابي مع إيران".من جانبه، قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في مقابلة مع "CNN" أنه لم يكن هناك تغيير في موقف المملكة العربية السعودية، وأن التطبيع مع إسرائيل لن يكون ممكنا إلا بعد تنفيذ حل الدولتين.وأمس السبت، غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية، في ختام جولة شرق أوسطية شملت أيضا إسرائيل والأراضي الفلسطينية واستمرت 4 أيام.

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