https://arabic.sputniknews.com/20220717/إيطاليا-تتجاوز-حاجز-20-مليون-حالة-إصابة-بكورونا-1065167199.html
إيطاليا تتجاوز حاجز 20 مليون حالة إصابة بكورونا
إيطاليا تتجاوز حاجز 20 مليون حالة إصابة بكورونا
سجلت وزارة الصحة الإيطالية قرابة 90 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تم تشخيصها رسميا في البلاد إلى 20.08 مليون منذ... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T03:49+0000
2022-07-17T03:49+0000
2022-07-17T03:49+0000
إيطاليا
فيروس كورونا
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وأصبحت إيطاليا سابع دولة تتجاوز رسميا حاجز 20 مليون حالة، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.ومن بين الدول التي لديها المزيد من الحالات الرسمية هي الولايات المتحدة، مع أكثر من 90 مليون حالة رسميا، تليها الهند والبرازيل وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.ويعد هذا الرقم هو الأحدث في سلسلة من هذه الأرقام المرتبطة بالجائحة بالنسبة لإيطاليا، التي كانت من بين أكثر البلدان تضررا منذ بداية الجائحة.وارتفعت حالات كوفيد-19 في إيطاليا مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوزت الحالات اليومية الـ100 ألف بشكل منتظم.بيد أن معدل الوفيات وعدد المرضى في وحدات العناية المركزة أقل بكثير من تلك المستويات المرتفعة التي كانت عليها في وقت سابق من الجائحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/وكالة-إيطاليا-تخاطر-بانهيار-سياسي-وتقترب-من-شفا-فوضى--1065092493.html
إيطاليا
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إيطاليا, فيروس كورونا
إيطاليا تتجاوز حاجز 20 مليون حالة إصابة بكورونا
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سجلت وزارة الصحة الإيطالية قرابة 90 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تم تشخيصها رسميا في البلاد إلى 20.08 مليون منذ يناير/كانون الثاني 2020.
وأصبحت إيطاليا سابع دولة تتجاوز رسميا حاجز 20 مليون حالة، وفقا لبيانات
منظمة الصحة العالمية.
ومن بين الدول التي لديها المزيد من الحالات الرسمية هي الولايات المتحدة، مع أكثر من 90 مليون حالة رسميا
، تليها الهند والبرازيل وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
ويعد هذا الرقم هو الأحدث في سلسلة من هذه الأرقام المرتبطة بالجائحة بالنسبة لإيطاليا، التي كانت من بين أكثر البلدان تضررا منذ بداية الجائحة.
وارتفعت حالات كوفيد-19 في إيطاليا مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوزت الحالات اليومية الـ100 ألف بشكل منتظم.
بيد أن معدل الوفيات وعدد المرضى في وحدات العناية المركزة أقل بكثير من تلك المستويات المرتفعة التي كانت عليها في وقت سابق من الجائحة.